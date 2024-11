Simone Mendes lança último álbum de “Cantando sua história”

Simone Mendes, uma das vozes mais poderosas e queridas do sertanejo, lança o terceiro volume do projeto “Cantando Sua História”. O álbum reúne 14 faixas e inclui seis canções inéditas, como “Sofrimento Na Resposta”, “Alô Erro” “Boca no lixo”, “Estranhos de novo”, “Vai dar saudade” e “Contra O Mundo”, além dos hits “Mulher Foda”, “Dois Tristes” e “Ranking dos Inesquecíveis”, que já conquistaram o público.

Para encerrar o ciclo deste projeto bem sucedido, a artista traz o sertanejo romântico como faixa de trabalho “trouxe uma guarânia linda para fechar esse trabalho e mostrar força do sertanejo clássico. Estou muito feliz e realizada com todos os frutos que esse projeto me deu e, com certeza, estamos fechando com chave de ouro” disse Simone. O clipe da música foco estará disponível, nesta sexta-feira (1), às 12h no canal da artista no YouTube, e os audiovisuais das outras faixas inéditas serão lançados a cada sexta-feira.

Acha que é só isso? Não! Simone está prestes a gravar seu terceiro DVD, intitulado “Cantando Sua História 2”. A gravação acontece no dia 16 de novembro na gigantesca Arena Amazônia, em Manaus.

Na produção do novo projeto, Simone conta novamente com o renomado produtor Eduardo Pepato, vencedor do Latin GRAMMY®️ e parceiro de longa data da artista. Pepato também foi o responsável pela produção de “Cintilante”, e a colaboração bem-sucedida entre os dois se repete neste álbum que deixa sua marca com composições profundas e melodias marcantes.

Com seu primeiro volume lançado em março, o projeto “Cantando Sua História” nasceu de uma gravação especial no final de 2023, em Fortaleza, Ceará. Desde então, a série de lançamentos teve ótima recepção do público, com destaque para os mais de 130 milhões de streams de “Dois Tristes” e 58 milhões de “Mulher Foda” no Spotify. O novo álbum traz uma variedade de temas e emoções, explorando desde o amor e a saudade até a força e a superação — temáticas que têm sido a marca registrada de Simone Mendes em sua carreira solo.

Com quase dois anos de carreira solo, Simone continua a se afirmar como uma das grandes artistas da música brasileira. Sua jornada musical solo teve início com o álbum “Cintilante”, um sucesso que rendeu à cantora a indicação ao Latin GRAMMY®️. Um dos grandes sucessos do disco, a música “Erro Gostoso” permaneceu por mais de um ano no Top 50 do Spotify Brasil e foi premiada como Sertanejo do Ano e Hit do Ano no Prêmio Multishow, e Música do Ano no ‘Melhores do Ano 2023’ da TV Globo.