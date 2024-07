Simone Mendes lança o single “Mulher Foda”

“Abaixa esse tom de voz / Quem ‘cê pensa que é? / Primeiro passo pra ser homem / Aprende a tratar direito uma mulher”. Com uma letra forte e de respeito às mulheres, Simone Mendes disponibilizou na quinta-feira (11) o novo single “Mulher Foda”. Com as imagens captadas do mais recente projeto da cantora, “Cantando Sua História”, o videoclipe já está disponível no YouTube.

“Desde a primeira vez que ouvi essa música, me apaixonei. A letra é forte e traz muita verdade sobre muitos relacionamentos por aí. Nós, mulheres, merecemos respeito e sermos cuidadas pelos nossos parceiros. Amor e respeito, é a base para qualquer união” diz Simone.

Para alegria dos fãs, a cantora mais premiada de 2023 e com uma legião de mais de 13,4 milhões de ouvintes mensais no Spotify, disponibiliza na semana que vem, dia 19, mais um single do DVD, a canção “Climão”.

Projeto gravado em Fortaleza, “Cantando Sua História”, traz a parceria com o produtor musical Eduardo Pepato, vencedor do Grammy Latino, e que esteve presente, também, no bem-sucedido álbum “Cintilante”.