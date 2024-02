Simone Mendes lança DVD “Cantando Sua História” nesta quinta-feira (29)

Uma das principais artistas do Brasil, e com hits mais que conhecidos pelo público, como “Erro Gostoso”, Simone Mendes lança nesta quinta-feira (29), às 21h, o novo DVD “Cantando Sua

História”, gravado no fim do ano passado, em Fortaleza, no Ceará.

A produção conta com “Dois Tristes”, como faixa foco, e é acompanhada de “Me Devorando”, “Beleza Ignorante”, e “Preguiça de Conhecer Gente Nova”. Simone repete a parceria com Eduardo

Pepato, vencedor do Grammy Latino, que também esteve presente na produção musical do DVD anterior da cantora, “Cintilante”.

O novo projeto chega após “Erro Gostoso”, faixa foco do DVD antecessor, conquistar as categorias Sertanejo do Ano e Hit do Ano, no Prêmio Multishow do ano passado, e música do ano, no

Melhores do Ano de 2023, e completar um ano no Top 50 do Spotify Brasil, marcos que evidenciam e colocam Simone no topo dos artistas nacionais.

Além disso, a artista acaba de encerrar a primeira e bem sucedida turnê internacional solo, onde foi premiada com o disco de platina em Portugal.