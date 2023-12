Simone Mendes grava segundo DVD ‘Cantando sua História’, em Fortaleza

Após o sucesso incontestável de ‘Cintilante’, Simone Mendes está prestes a gravar seu segundo projeto audiovisual, o DVD ’Cantando sua História’. A gravação, que acontece no dia 16 de dezembro, vai ser realizada no Colosso, em Fortaleza – cidade que acolheu a artista e foi responsável por mudar o rumo de sua carreira na música.

O projeto, além de ser um momento único para a trajetória de Simone, é uma grande oportunidade dos fãs da artista participarem de mais uma conquista em sua carreira. O DVD ’Cantando sua História’ é aberto ao público e a venda de ingressos já está aberta no site brasilticket.com.br.

Para este trabalho, Simone repetirá a parceria bem-sucedida com Eduardo Pepato, vencedor do Grammy Latino e responsável pela produção musical de ‘Cintilante’. O novo DVD, será composto por 12 músicas inéditas.

Com números grandiosos, a cantora marca 10 milhões de ouvintes mensais no Spotify e, recentemente, se tornou a terceira mulher mais ouvida da plataforma de áudio. Além disso, Simone Mendes vem brilhando pelo sucesso de suas canções e parcerias bem-sucedidas nos destaques da plataforma, como ‘Daqui pra Sempre’ (#3, parceria com Manu), ‘Dois Fugitivos’ (#5), ‘Manda um Oi’ (#8) e ‘Erro Gostoso’ (#15).

Vale ainda destacar que o sucesso da artista está também nas rádios de todo o Brasil. Simone conquistou o segundo lugar com sua nova música de trabalho – além do #3 com feat ‘Daqui pra sempre’ e a #7 com ‘Erro Gostoso’, que recentemente foi premiada em duas categorias no Prêmio Multishow.