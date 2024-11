Simone Mendes faz apresentação inédita em premiação do GRAMMMY 2024

A trajetória ascendente de Simone Mendes no cenário musical brasileiro ganha novos contornos internacionais. A cantora sertaneja, que conquistou uma indicação ao Grammy Latino com seu álbum “Cintilante”, é uma das atrações confirmadas para se apresentar na aguardada Première do Grammy Latino, que ocorre no Miami Beach Convention Center, em 14 de novembro.

A apresentação de Simone Mendes no Grammy Latino acontece em um momento de muita celebração para a cantora. No próximo dia 16 de novembro, Simone gravará seu novo DVD em Manaus (AM), projeto que marca seu terceiro trabalho solo e dá sequência ao sucesso de “Cantando Sua História”.

Com 10,9 milhões de ouvintes mensais no Spotify e seis músicas entre as mais tocadas do país, Simone também foi destaque recentemente no Palco Mundo do Rock in Rio, onde se apresentou ao lado de lendas da música sertaneja, como Chitãozinho & Xororó, Ana Castela e Luan Santana.