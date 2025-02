Simone Mendes encerra turnê na Europa com dois shows esgotados

Simone Mendes segue brilhando e conquistando espaço fora do Brasil! A estrela sertaneja encerrou sua turnê pela Europa com chave de ouro, realizando dois shows esgotados em Portugal, nas cidades de Lisboa e Porto, que aconteceram, respectivamente, nos dias 14 e 15 de fevereiro.

Durante a passagem pelo país, Simone também foi homenageada com dois Discos de Ouro pelos singles “Dois Fugitivos” e “Dois Tristes”, que ultrapassaram 1.250.000 streams em solo português. A consagração internacional reforça o sucesso de sua carreira, que já havia sido celebrada no ano passado, quando “Erro Gostoso” também rendeu prêmio em Portugal.

Com esse encerramento triunfal, a cantora reafirma sua popularidade e consolida sua presença no cenário musical europeu, levando o melhor do sertanejo para novos horizontes.