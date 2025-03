Simone Mendes encerra sua maratona de Carnaval em Tucuruí, no Pará

Simone Mendes não para! Depois de arrasar em Salvador (BA) no dia 2 e no Rio de Janeiro (RJ) no dia 3, a cantora chega a Tucuruí, no Pará, para encerrar sua maratona de Carnaval com um show cheio de energia e muito sertanejo de qualidade. A cidade recebe Simone nesta terça-feira (4), e promete uma festa inesquecível para os fãs da artista.

Durante essa temporada carnavalesca, Simone conquistou os palcos com sua poderosa voz e carisma. Além das apresentações emocionantes, a cantora também celebra o sucesso de sua recente música “Me Ame ou Me Largue”, que alcançou o 13º lugar nas plataformas e é parte do seu novo álbum Contando Sua História Vol. 2.

Após essa jornada carnavalesca, Simone seguirá com sua agenda em 2025, deixando seus fãs ansiosos para o que está por vir!