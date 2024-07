Simone Mendes encerra maratona junina com show memorável em Campina Grande (PB)

Simone Mendes, cantora mais premiada de 2023 e com uma legião de mais de 40 milhões de seguidores, brilhou ao encerrar o Maior São João do Mundo ontem (30) em Campina Grande (PB). Com ingressos esgotados de camarote e um Parque do Povo completamente lotado, Simone protagonizou uma noite épica em seu segundo ano consecutivo no evento.

A artista apresentou no palco um repertório que mesclou seus grandes sucessos como “Erro Gostoso”, “Dois Fugitivos” e “Dois Tristes”, além de clássicos do forró que marcaram época, como “Primeiro Passo”, “Hoje à Noite” e “Obsessão”.

“Me sinto honrada e muito amada por ser recebida com tanto amor e alegria no maior São João do Mundo”, declarou Simone. Sobre o mês de junino, acrescentou: “Vivi tantas noites incríveis, passei por tantas festas lindas que vão ficar guardadas para sempre em meu coração.”, disse Simone que cumpriu uma verdadeira maratona de shows percorrendo além da Paraíba, outros seis estados do Nordeste – Ceará, Bahia, Pernambuco, Sergipe, Alagoas e Rio Grande do Norte. Simone Mendes não só consolidou seu sucesso de crítica como também esgotou ingressos em todas as suas apresentações, reafirmando seu lugar como uma das maiores artistas do Brasil.