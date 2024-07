Simone Mendes emplaca seu novo single “Mulher Foda” no Top 50 do Spotify Brasil

Simone Mendes possui oficialmente mais um sucesso em sua extensa cartela de hits! O single “Mulher Foda” chegou ao Top 50 da parada nacional do Spotify, e se destaca na posição #43 nesta segunda-feira (22), em uma subida crescente desde o lançamento, no último dia 12. Foram mais de 420 mil reproduções nas últimas 24 horas.

A música, que faz parte do volume 2 do projeto “Cantando Sua História”, registra um ótimo desempenho tanto nas plataformas de streaming quanto nas redes sociais. Desde o lançamento, “Mulher Foda” viralizou e inspirou mais de 35 mil criações no TikTok, com uma média impressionante de mais de 3 mil novas criações por dia. No Instagram, o áudio oficial está em alta, acumulando mais de 12 mil reels criados.

“Mulher Foda” aborda em sua composição o respeito e valorização das mulheres, especialmente dentro de relacionamentos por aí. Atualmente com oito músicas no Top 200 do Spotify Brasil, sendo três delas no Top 50, Simone Mendes continua a consolidar sua posição como uma das cantoras mais influentes e respeitadas do cenário musical atual.