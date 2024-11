Simone Mendes emplaca novo single “Sofrimento na Resposta” no Top 100 em apenas dois dias

Simone Mendes, um dos nomes mais influentes da música sertaneja, lançou na última semana o single “Sofrimento na Resposta”, que já caiu no gosto do público e alcançou destaque em poucos dias. A canção, que integra o projeto “Cantando Sua História” alcançou o Top 100 no Spotify Brasil e desponta na posição #93, enquanto no TikTok o áudio da faixa já conta com mais de 1.500 vídeos criados. No YouTube, já são mais de 600 mil visualizações no videoclipe divulgado na última sexta-feira.

Trazendo a tradicional guarânia em sua melodia, “Sofrimento na Resposta” destaca-se pelo romantismo e pela força do sertanejo clássico, um estilo que Simone Mendes abraça com maestria. Lançado na última quinta-feira (31), o novo álbum celebra o encerramento deste projeto especial e conta com 14 faixas, incluindo seis inéditas como “Alô Erro” e “Contra O Mundo”, além de sucessos já consagrados como “Mulher Foda” e “Ranking dos Inesquecíveis”.

A celebração do sucesso de “Cantando Sua História” culminará na gravação de um DVD inédito, marcado para o dia 16 de novembro, na grandiosa Arena Amazônia, em Manaus. O novo disco intitulado “Cantando Sua História 2”, promete um espetáculo à altura da carreira da cantora, que está planejando uma superprodução com um repertório todo de faixas inéditas. A produção do DVD estará a cargo do renomado Eduardo Pepato, parceiro de longa data de Simone e vencedor do Latin GRAMMY®️.

A Arena Amazônia, conhecida por sua capacidade para milhares de pessoas, será palco deste marco na trajetória de Simone Mendes. Com quase dois anos de carreira solo e 1,8 bilhão de reproduções em sua discografia no Spotify, a artista continua a se afirmar como uma das maiores da música brasileira.