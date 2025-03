Simone Mendes é homenageada em badalado hotel de Las Vegas com exibição inédita de clipe

Simone Mendes segue colecionando momentos inesquecíveis – dentro e fora dos palcos. Depois de renovar os votos de casamento com Kaká Diniz em uma cerimônia emocionante em Las Vegas, a cantora conquistou mais um feito inédito: foi homenageada pelo luxuoso Resorts World com a exibição exclusiva do clipe de “Me Ame ou Me Largue” em seu icônico globo digital, uma das atrações mais famosas da cidade americana.

Durante cinco minutos, o videoclipe tomou conta da esfera gigante instalada no interior do hotel, atravessando de ponta a ponta um dos andares do prédio. O espaço costuma ser extremamente restrito para divulgações e já recebeu projeções de grandes eventos, como Fórmula 1, mas até então, nenhum cantor brasileiro havia conseguido esse feito. Além de Simone, o único brasileiro que teve seu nome exibido no Resorts World foi Neymar, consolidando ainda mais o prestígio da estrela do sertanejo.

A ação foi viabilizada pela Las Vegas Tour VIP, que também foi responsável pela organização da cerimônia de renovação de votos do casal.

O momento chega em meio a uma fase brilhante na carreira da cantora. Seu mais recente sucesso, “Me Ame ou Me Largue” — primeira faixa do álbum Contando Sua História Vol. 2 —, não só lidera as rádios de todo o Brasil, como também vem dominando as plataformas digitais, reafirmando a força da artista no cenário musical.