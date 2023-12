Simone Mendes disponibiliza primeira guia do DVD e música se torna sucesso imediato 

É sucesso na certa! Em contagem regressiva para a gravação do DVD ‘CANTANDO SUA HISTÓRIA’, seu segundo projeto audiovisual, Simone Mendes disponibiliza a primeira guia inédita em seu canal oficial do Youtube e no Instagram. A canção, nomeada ‘Dois Tristes’, alcançou – em menos de 24 horas de lançamento – 1.9 milhões de views na rede social e 47 mil na plataforma de vídeos.

‘Dois Tristes’ é uma composição de Diego Silveira, Junior Pepato, Rafa Borges e De Ângelo e, na voz da cantora, já se tornou uma das queridinhas do público. Nas redes sociais, os internautas – que estão contando os dias para a grande gravação do DVD – seguem elogiando a canção e pedindo para que ela seja disponibilizada nas plataformas de áudio.

E não é só isso não, viu?! Simone Mendes está se preparando para disponibilizar outras oito guias antes da gravação do DVD ‘CANTANDO SUA HISTÓRIA’! As faixas serão disponibilizadas TODOS OS DIAS, sempre às 20h no Youtube e Instagram da cantora. Melhor impossível, né?!

O DVD ‘CANTANDO SUA HISTÓRIA’ acontece no dia 16 de dezembro, no Colosso, em Fortaleza – cidade que acolheu a artista e foi responsável por mudar o rumo de sua carreira na música. Para este trabalho, Simone repetirá a parceria bem-sucedida com Eduardo Pepato, vencedor do Grammy Latino e responsável pela produção musical de ‘Cintilante’. O novo DVD, será composto por 12 músicas inéditas.

Com números grandiosos, a cantora marca 12.6 milhões de ouvintes mensais no Spotify e, recentemente, se tornou a terceira mulher mais ouvida da plataforma de áudio.