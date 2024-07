Simone Mendes disponibiliza clipe de “Climão”

Simone Mendes disponibilizou nesta sexta-feira (19) o videoclipe de “Climão”, novo single do DVD “Cantando Sua História”, com as imagens captadas de sua gravação em Fortaleza (CE), em dezembro. A letra aborda um relacionamento que esfriou e se encontra perto do final, com um “climão de tanto faz” em um casal.

O disco, lançado em março, repete a parceria bem-sucedida de Simone com Eduardo Pepato, vencedor do Grammy Latino que também esteve presente na produção musical do DVD anterior da cantora, “Cintilante”.

O single do mesmo audiovisual lançado anteriormente, “Mulher Foda”, vem registrando uma crescente nas paradas de música e ganhando cada vez mais ouvintes. A canção alcançou um novo pico no Spotify Brasil na atualização de hoje e aparece na posição #86, com mais de 260 mil reproduções em 24 horas. Outras 6 canções de Simone figuram no top 200.

“Mulher Foda” já inspirou mais de 24 mil criações na plataforma, com uma média impressionante de mais de 3 mil novas criações por dia. No Instagram, o áudio oficial está atualmente em alta, ocupando a 2ª posição e acumulando mais de 7 mil reels. Com este lançamento, que fala sobre respeito e valorização das mulheres, Simone Mendes continua a consolidar sua posição como uma das cantoras mais influentes e respeitadas do cenário musical atual.