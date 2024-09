Simone Mendes canta sobre memórias de um amor inesquecível em novo single “Ranking dos Inesquecíveis”

Seguindo uma leva de lançamentos repletos de versatilidade neste ano, Simone Mendes traz mais uma canção potente. A cantora lançou nesta quinta-feira seu novo single “Ranking dos Inesquecíveis”. O videoclipe já está disponível no canal oficial da cantora no YouTube. A música promete trazer ainda mais emoção para o projeto “Cantando Sua História”, que já inclui sucessos como “Mulher Foda” e “Climão”. (Link: https://bit.ly/4d3Jo36)

O projeto “Cantando Sua História” tem mostrado a versatilidade e a profundidade de Simone como intérprete, com cada nova faixa revelando uma faceta diferente de sua arte. “Mulher Foda” atingiu a posição #5 do Spotify Brasil e permanece no Top 25, com mais de 32 milhões de reproduções na plataforma. O áudio da canção foi utilizado mais de 98 mil vídeos no TikTok e mais de 41 mil reels no Instagram, refletindo o impacto da música e a mensagem de empoderamento feminino que ela transmite.

Com o lançamento de “Ranking dos Inesquecíveis”, Simone Mendes continua a consolidar seu lugar como uma das vozes mais influentes e respeitadas do cenário musical brasileiro, contando atualmente com 10,9 milhões de ouvintes mensais e seis canções entre as mais ouvidas do país.