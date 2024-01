Simone Mendes anuncia sua primeira turnê internacional

Após um 2023 arrebatador, Simone Mendes se prepara para sua primeira turnê internacional, que acontece já no mês que vem. São, ao todo, quatro shows, nos quais ela promete cantar os principais sucessos de seu repertório. A agenda começa em 22 de fevereiro, em Londres, na Inglaterra. Dia 23 é a vez de Dublin, na Irlanda. Dia 24, ela vai alegrar o público em Zurique, na Suíça. A última apresentação acontece em 25 de fevereiro, na capital portuguesa, Lisboa.

“Migles, estou muito feliz com mais essa conquista em minha carreira. É muito gratificante poder levar um pouco da minha música, amor e alegria para os brasileiros que moram fora da nossa pátria amada. Conto com a presença de todos para fazermos uma grande festa”, convoca, bem-humorada, a cantora, que promete mais novidades para este ano: muito em breve, ela lança oficialmente o audiovisual Cantando Sua História, gravado em dezembro, em Fortaleza (CE).

Neste novo trabalho, ela repete a bem-sucedida parceria com o produtor musical Eduardo Pepato, que também exerceu sua função em Cintilante.

A turnê internacional coroa a carreira solo de Simone, que conquistou o Prêmio Multishow 2023 em duas categorias – Hit do Ano, escolhido em votação popular, e Sertanejo do Ano – com a música Erro Gostoso. Além disso, ela se consagrou como a terceira mulher mais ouvida do Spotify. “Não tenham dúvidas que 2024 será ainda mais especial. Estou pronta e preparada para tudo que Deus me reserva este ano”.