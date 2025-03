Simone estreia nova turnê em São Paulo no mês de março

Após dois anos de pausa, Simone, uma das vozes mais icônicas da música brasileira, prepara-se para retornar ao palco do Tokio Marine Hall em São Paulo. A apresentação está agendada para o dia 22 de março, às 21h, e promete encantar os fãs com um repertório renovado que inclui tanto clássicos consagrados quanto novidades emocionantes.

A cantora, que celebrou suas cinco décadas de carreira em uma turnê de grande sucesso, continua a brilhar no cenário musical. Recentemente, Simone foi homenageada no Grammy Latino 2023, consolidando ainda mais sua relevância e prestígio na indústria da música. Nos últimos anos, ela também fez seu retorno aos festivais de música, reafirmando sua conexão com o público.

O novo show traz à tona algumas canções clássicas que não foram apresentadas durante a turnê anterior dos 50 anos de carreira da artista. Entre elas estão “Pão e Poesia”, “Paixão” e “De Frente pro Crime”, além dos grandes sucessos que marcaram sua trajetória, como “Começar de Novo”, “Encontros e Despedidas” e “Iolanda”.

Simone expressou sua empolgação para a nova fase: “Preparamos um repertório com grandes sucessos, mas também surpresas inéditas. Quero dar um destaque especial a algumas canções preferidas dos fãs que não foram incluídas na outra turnê. Já estou muito animada nos ensaios com minha amada banda e não vejo a hora de botar o pé na estrada novamente,” declarou a artista.

Com mais de 52 anos de carreira, Simone é conhecida por lotar estádios e teatros, realizando turnês que são amplamente aclamadas pelo público. Ao longo de sua trajetória, ela interpretou obras-primas de compositores renomados como Milton Nascimento, Ivan Lins, Sueli Costa, João Bosco, Martinho da Vila, Gonzaguinha e Chico Buarque. Muitas dessas canções se tornaram conhecidas no Brasil através da interpretação inigualável de Simone.

O evento ocorrerá no Tokio Marine Hall, localizado na Rua Bragança Paulista, 1281 – Várzea de Baixo – São Paulo (SP). Para adquirir ingressos e obter mais informações sobre o show, os interessados podem acessar o site oficial da Ticketmaster.