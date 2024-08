Simone Biles pede justiça após compatriota perder medalha

Simone Biles cobrou justiça após sua colega de equipe Jordan Chiles perder a medalha de bronze na disputa do solo dos Jogos Olímpicos de Paris.

“Nós vimos o que você [Chiles] fez. E é uma circunstância infeliz porque algo assim nunca havia ocorrido antes e é uma verdadeira vergonha, nós gostaríamos que todas ficassem com a medalha, mas infelizmente não é o caso”, disse Biles, em entrevista à revista norte-americana People.

O QUE ACONTECEU

Simone Biles acredita que os procedimentos aplicados pelo COI, o Comitê Olímpico Internacional, não foram corretos. “Nós achamos que eles tomaram os procedimentos corretos nessa determinação? Não. É por isso que queremos justiça para a Jordan e vamos seguir dando o nosso apoio e a animando”.

Biles ainda deu conselhos à sua amiga e colega, pedindo que ela “sinta esses sentimentos”. “Nós temos conversado, trocado mensagens, sendo garotas. Falei com ela dia desses e, tipo, ‘sabe, Jordan’, você precisa sentir esses sentimentos. Não deixe que esses sentimentos te controlem. Será a forma mais saudável de sair dessa”.

A norte-americana Jordan Chiles foi anunciada no pódio na prova vencida por Rebeca Andrade nas Olimpíadas de Paris, mas perdeu a posição após reavaliação nas notas. Os EUA recorreram, mas a medalha acabou devolvida à romena Ana Maria B?rbosu.

RELEMBRE O CASO

A classificação da prova do solo teve polêmica. De acordo com as notas iniciais, a romena Ana Barbosu ficaria com o terceiro lugar, mas a comissão técnica dos EUA pediu uma revisão da apresentação de Chiles ainda no ginásio. Com isso, a norte-americana subiu de 13.666 para 13.766 e foi ao pódio.

A Federação da Romênia, porém, contestou a mudança alegando que o recurso original foi registrado quatro segundos depois do limite de tempo, que estabelece prazo de um minuto após a divulgação da nota. Com a decisão da CAS favorável à Romênia, Chiles teria de devolver a medalha de bronze, herdada então por Barbosu, que ficou em quarto lugar.

Em resposta, os EUA protocolaram uma carta oficial em que dizem ter provas de vídeo de que o pedido de revisão de nota foi feito, sim, a tempo (mais precisamente, com 47 segundos). Isso, porém, não foi reconsiderado, e Chiles precisou devolver o bronze à romena.

O solo foi a apresentação que deu o título olímpico para a brasileira Rebeca Andrade. A prata ficou com Simone Biles. Tanto ela quanto Chiles fizeram uma reverência a Rebeca no pódio, que tornou a imagem uma das mais icônicas dos Jogos de Paris e da história.