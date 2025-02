Simona Halep, ex-número 1 do mundo, anuncia aposentadoria do tênis

A renomada tenista romena Simona Halep, detentora de dois títulos de Grand Slam, confirmou sua aposentadoria do circuito profissional de tênis nesta terça-feira (4), após uma derrota em sua partida inaugural no WTA de Cluj-Napoca, na Romênia.

Our 2018 champion, Simona Halep, has announced her retirement. We wish you all the best for the next chapter of your life Simona 🧡 pic.twitter.com/b5TOsEYmS0 — Roland-Garros (@rolandgarros) February 4, 2025

Halep, campeã em Roland Garros em 2018 e em Wimbledon em 2019, esteve nos holofotes nos últimos anos devido a um controverso caso de doping que resultou em uma suspensão inicial de quatro anos. A atleta alegou que a contaminação foi acidental e se originou de um suplemento fornecido por seu treinador, Patrick Mouratoglou. Após recorrer da decisão da Corte Arbitral do Esporte (CAS), sua pena foi reduzida para nove meses, mas a tenista enfrentou dificuldades significativas para recuperar seu desempenho.

No torneio em sua terra natal, Halep enfrentou a italiana Lucia Bronzetti e sofreu uma derrota contundente, com parciais de 6/1 em ambos os sets, encerrando o jogo em apenas 59 minutos. Emocionada, ela se dirigiu ao público: “Mesmo que meu desempenho não tenha sido muito bom, ainda assim foi com a minha alma. Estou muito feliz que vocês tenham vindo, e me pergunto se voltarei novamente. Mas, por enquanto, esta foi a última vez que joguei aqui e não quero chorar“.

A trajetória profissional de Halep começou em 2007 e ela rapidamente ascendeu ao segundo lugar do ranking mundial em 2014 após alcançar as quartas de final do Australian Open. Tornou-se a número um do mundo em 2017 ao ser vice-campeã em Roland Garros e conquistou seu primeiro título no torneio francês no ano seguinte, seguido pela vitória em Wimbledon em 2019.

Em 2022, Halep testou positivo para roxadustat durante o US Open. Esta substância é utilizada no tratamento da anemia e ajuda na produção de glóbulos vermelhos. O Tribunal Arbitral do Esporte (CAS) revisou seu caso por cerca de um ano e meio antes de reduzir sua suspensão para nove meses em março de 2024, reconhecendo que a atleta não teve intenção de dopar-se.

Após a resolução do caso, Simona recebeu um convite especial (wildcard) para participar do Miami Open e retornou às competições. No entanto, sua longa inatividade prejudicou o sucesso de seu retorno. Recentemente, Halep expressou descontentamento com a discrepância no tratamento dado pela CAS à sua situação comparado a outros atletas como Jannik Sinner e Iga Swiatek.

“Sempre fui realista comigo e com meu corpo. No lugar onde eu provavelmente estava, é muito difícil voltar e eu sei o que significa estar lá. Me tornei o nº 1 do mundo, ganhei Grand Slams; era tudo o que eu queria. A vida continua; existe vida para além do tênis e espero que nos vejamos novamente,” concluiu Halep após sua despedida nas quadras.