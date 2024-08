Silvio Santos faz tratamento para conter infecção

Internado desde quinta-feira (1) no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, Silvio Santos, 93, segue sendo observado pela equipe médica. O SBT informou que o apresentador passa bem e já recebe visita de familiares, mas ainda não se sabe a real causa do retorno do empresário ao hospital depois de duas semanas.

Silvio se recuperava bem da gripe H1N1. Na última quarta-feira (31), ele reclamou de muito cansaço e, por precaução, os médicos decidiram fazer novos exames de rotina no dia seguinte. Eles então descobriram uma bactéria. Por esse motivo, o apresentador começou a tomar um ciclo de antibióticos e só no domingo (4), uma das medicações testadas surtiu efeito e o paciente começou a dar sinais de melhoras.

A equipe que acompanha Silvio Santos avalia que a internação é importante para poder monitorar o apresentador devido à sua idade avançada. Uma previsão de alta ainda não foi anunciada pelos médicos.

A equipe que cuida de Silvio, a pedido da família, mantém a proibição da divulgação de informações sobre o estado de saúde do apresentador até internamente no Albert Einstein. Nem os médicos, nem os enfermeiros de plantão na emergência têm acesso ao prontuário do dono do SBT, que está internado em uma área exclusiva, com entrada restrita.

Procurado pelo F5, o Hospital Albert Einstein pede para que qualquer questão relacionada ao apresentador seja enviada à assessoria oficial do SBT. “Não temos nenhuma atualização. Silvio Santos segue no hospital apenas para cuidados médicos necessários”, diz a emissora em nota.