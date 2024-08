Silvio Santos deixa patrimônio declarado de R$ 3,9 bilhões; veja lista

Maior apresentador da televisão brasileira, Silvio Santos, que morreu no último sábado (17), aos 93 anos, é também um dos empresários mais bem-sucedidos do Brasil. Ao todo, Silvio tem um patrimônio declarado de R$ 3,9 bilhões.

O levantamento foi realizado pela reportagem desde o último mês de junho e é baseado em documentos da Receita Federal e da Junta Comercial, além de pesquisas feitas em cartórios diversos da cidade de São Paulo, onde fica a sede do Grupo Silvio Santos.

Silvio tem em seu nome, no de suas filhas e na sua holding, cerca de 35 empresas. A maior delas é o SBT, uma das grandes redes de televisão do país. Entre outras, estão a Jequiti Cosméticos, que está em negociações para ser vendida; a Liderança Capitalização, que produz a Tele-Sena; e o Hotel Jequitimar, uma hospedaria de luxo no Guarujá, no litoral de São Paulo.

A empresa tem muitos investimentos em imóveis. Para isso, existe a Sisan Empreendimentos Imobiliários, que constrói novos prédios e cuida desta parte do patrimônio do Grupo Silvio Santos desde 1990.

Um exemplo é o Platinum Building Berrini, uma torre de escritórios em um dos mais importantes centro de negócios de São Paulo, localizada na zona sul da capital paulista. Ao todo, são mais de 3.000 imóveis registrados em todo o Brasil.

Nos documentos obtidos pela reportagem, chama a atenção a queda de patrimônio da holding de Silvio Santos em 2010, quando o Banco Pan-Americano sofreu intervenção após descoberta de fraudes na instituição financeira. Em capital registrado na Junta Comercial, a SS Holding, uma das empresas do Grupo Silvio Santos, saiu de R$ 624 milhões em 2009 para R$ 46 milhões no ano seguinte.

Desde 2017, as concessões das cinco emissoras próprias do SBT em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Belém e Porto Alegre, estão em nomes das filhas de Silvio. Todas elas trabalham de alguma forma na emissora. Outros negócios também têm como sócio Henrique Abravanel, irmão mais novo de Silvio Santos e executivo do grupo.

Só para efeitos de comparação, os irmãos João Roberto, José Roberto e Roberto Irineu Marinho – donos do maior grupo de mídia do Brasil, o Grupo Globo -, têm patrimônio conjunto de R$ 31,3 bilhões, segundo dados deste ano divulgados pela revista Forbes.

O destino disto tudo está em partilha que não foi divulgada pela família Abravanel. Nos últimos anos, Silvio Santos e suas filhas já trabalhavam nos bastidores em relação a sucessão nas empresas. A ideia é continuar a transição de forma tranquila nos últimos anos.

Silvio Santos morreu por broncopneumonia após infecção pelo vírus H1N1. Ele estava internado na UTI do hospital Albert Einstein, em São Paulo, e a família optou por não dar maiores informações sobre o agravamento de seu estado nos últimos dias.

“Hoje o céu está alegre com a chegada do nosso amado Silvio Santos. Ele viveu 93 anos para levar felicidade e amor a todos os brasileiros. A família é muito grata ao Brasil pelos mais de 65 anos de convivência com muita alegria”, anunciou o SBT em nota publicada nas redes sociais na manhã deste sábado (17).

Veja a lista das empresas:

– Arra Empreendimentos Imobiliários (R$ 11 milhões)

– Associação Villa Jequitimar (R$ 5 milhões)

– Barbara Hill Empreendimentos Logísticos e Imobiliários (R$ 400 mil)

– BF Utilidades Domésticas (R$ 221 milhões)

– Centro Cultural Grupo Silvio Santos (R$ 1 milhão)

– CMAP – Central de Mídias Administração e Participações (R$ 610 mil)

– Creative Creation Assessoria Empresarial (R$ 1 mil)

– Creativemind Produções Artísticas (R$ 72,4 mil)

– Danibey Produções Artísticas Ltda (R$ 72,4 mil)

– Darepar – Administração e Participações Ltda (R$ 1,2 milhão)

– DPR Empreendimentos Imobiliários e Participações (R$ 11,8 milhões)

– Funkids Tecnologia (R$ 2,6 milhões)

– Galeno de Almeida Open View (R$ 397,2 mil)

– Haras Já Se Vieram Agro Pastoril Ltda (R$ 40 mil)

– Hemusa Administração e Participações (R$ 1,8 milhão)

– Hemusa Empreendimentos Imobiliários (R$ 464 mil)

– Hotel Jequitimar Ltda (R$ 30 milhões)

– Jequiti Cosméticos Ltda (R$ 650 milhões)

– IBS – Inovation, Business e Solutions Ltda (R$ 1 bilhão)

– Liderança Capitalização Ltda (R$ 195,2 milhões)

– Liderprime Participações Ltda (R$ 4,8 milhões)

– New Beggings Produções Artísticas Ltda (R$ 1 mil)

– Oscar Freire Open View (R$ 935,4)

– Padaria do Brasil Ltda (R$ 50 mil)

– Patresa Administração e Participações Ltda (R$ 10 mil)

– Perfec Assessoria e Consultoria Empresarial (R$ 2 mil)

– Predview (R$ 10,3 milhões)

– Promolíder (R$ 572,6 mil)

– RBCA – Produções Artísticas (R$ 340 mil)

– RBV – Residencial Bela Vista (R$ 43,6 milhões)

– Ricardo Batista Open View (R$ 1,2 milhão)

– Sisan Empreendimentos Imobiliários (R$ 950,9 milhões)

– SBT (R$ 2,1 bilhões)

– Vimave Comércio Ltda (R$ 7 milhões)