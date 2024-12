Silvio Santos completaria 94 anos hoje (12)

Na última quarta-feira (11), o SBT prestou uma homenagem ao lendário apresentador Silvio Santos, que estaria completando 94 anos hoje (12). Para marcar essa data significativa, a emissora preparou um documentário especial intitulado “Silvio Santos: Vale Mais do que Dinheiro”.

Este documentário revela aspectos íntimos da vida de Silvio Santos, abordando sua trajetória familiar, sua relação com a fé e os bastidores que moldaram sua carreira como um dos mais influentes comunicadores e empresários do Brasil.

No decorrer do especial, Silvio Santos é ouvido afirmando: “Tudo isso que eu consegui, eu devo a vocês, telespectadores”, destacando seu apreço pelo público que o acompanhou ao longo dos anos. Silvia Abravanel, filha do apresentador, também compartilhou sua visão sobre a importância de seu pai, afirmando: “É o meu melhor amigo, isso nunca ninguém vai substituir”. O colega de profissão Celso Portiolli complementou: “Enquanto houver comunicação, houver um microfone na televisão, um microfone em qualquer tela, Silvio Santos será lembrado”.

Além da exibição na televisão, o documentário completo estará disponível gratuitamente na plataforma de streaming +SBT a partir desta quinta-feira (12), permitindo que os fãs de Silvio Santos possam apreciar sua história inspiradora no conforto de suas casas.