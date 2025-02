Silvio Almeida nega acusações de importunação e refuta depoimentos públicos

O ex-ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, quebrou o silêncio em uma entrevista ao UOL, na qual negou categoricamente as alegações de importunação sexual feitas pela ministra Anielle Franco. Esta declaração marca a primeira vez que Almeida se pronuncia publicamente sobre o caso, que teve início há cinco meses. O ex-ministro está agendado para prestar depoimento na Polícia Federal em Brasília nesta quarta-feira, 25.

Durante a entrevista, Silvio Almeida explicou que sua decisão de permanecer em silêncio se deu pela necessidade de compreender a situação, cuidar de sua saúde e buscar apoio familiar e entre amigos. Ele ressaltou que agora chegou o momento de falar sobre o ocorrido.

Almeida refutou as afirmações de Anielle Franco, que indicaram que a importunação ocorreu durante a transição governamental. Segundo ele, não houve interação significativa entre eles nesse período, com apenas duas ocasiões em que se encontraram. O ex-ministro ainda negou as alegações de comportamentos inapropriados, como sussurros e toques indesejados durante uma reunião em Brasília. “É um absurdo pensar que eu poderia agir dessa forma em um ambiente formal, na presença de outras autoridades”, declarou.

O encontro mencionado por Almeida visava discutir casos de racismo nos aeroportos, onde as visões entre ele e a ministra divergiam. Ele relatou um episódio em que Anielle o interrompeu de maneira desrespeitosa durante a reunião. “Ela se comportou como se tivesse uma intimidade comigo que nunca existiu”, afirmou.

Além das acusações da ministra, Almeida foi acusado por uma professora de ter cometido atos de assédio sexual. Surpreso com a denúncia, ele enfatizou a amizade que tinha com a professora e lembrou seu longo histórico profissional sem qualquer acusação similar ao longo de suas duas décadas lecionando.

Questionado sobre os motivos pelos quais as mulheres poderiam ter mentido contra ele, Almeida se mostrou cético quanto às motivações das denúncias: “Não tenho acesso aos pensamentos delas. O que posso afirmar é que não cometi tais atos”.

O ex-ministro acredita que Anielle Franco caiu em uma armadilha política e se deixou levar por fofocas que visavam deslegitimar sua imagem. Ele apontou que a situação tomou proporções maiores do que ela poderia controlar: “Diante da crise criada, ela teve duas opções: desmentir ou persistir na narrativa falsa. Optou pelo caminho da destruição”, analisou.

Por fim, Silvio Almeida deixou claro que não pedirá desculpas às mulheres envolvidas nas acusações: “Não pedirei desculpas por algo que não fiz. Não há conforto na injustiça”.