Silvio Almeida estará na Expo Favela São Paulo 2024 para falar sobre democracia e direitos humanos

O Ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, Silvio Almeida, é um dos convidados da edição de São Paulo da Expo Favela Innovation 2024. A feira, organizada pela Central Única das Favelas (CUFA), acontece de 5 a 7 de julho. O ministro estará no evento no sábado (6), às 16h, para conduzir uma conversa sobre democracia e direitos humanos, com a mediação de Kalyne Lima, presidente da CUFA Nacional.

A participação do ministro na Expo Favela integra uma agenda institucional que visa fomentar o debate sobre direitos humanos nas favelas e periferias, a partir da escuta de lideranças e organizações – a fim de subsidiar a elaboração de políticas públicas para desenvolvimento desses territórios, no âmbito da urbanização, educação, empreendedorismo e segurança nas comunidades. O compromisso com a pauta foi reforçado em junho de 2023, quando Silvio Almeida foi nomeado embaixador da Frente Parlamentar em Defesa das Favelas e seus moradores.

Inovação

A Expo Favela Innovation é uma feira de negócios e inovação realizada pela CUFA para reunir empreendedores e idealizadores de startups das favelas, com intuito de dar visibilidade a iniciativas e conectar realizadores e investidores. O evento conta com etapas regionais, que prepara os participantes para a edição nacional. A programação inclui workshops, exposições, palestras, debates, shows, filmes, entre outras atividades organizadas para moradores das favelas.

Serviço:

Bate-papo com o ministro Silvio Almeida na Expo Favela Innovation 2024

Dia: 6 de julho (sábado)

Horário: às 16h

Local: WTC Events Center (Avenida das Nações Unidas, 12551, Brooklin Paulista, São Paulo)

Texto: M.F.

Edição: B.N.