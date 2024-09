Silvia Braz marca presença no Rock in Rio 2024

A comunicadora Silvia Braz esteve presente no Rock in Rio 2024 neste sábado (14). Para a ocasião, Silvia escolheu um look exclusivo, montado por ela mesma com peças que já tinha em casa e brincou “É mais fácil eu montar um look com as peças do meu guarda roupas para um jantar de gala, do que para um festival”, enquanto pedia a ajuda de suas seguidoras para enviarem referências.

Divulgação

Apesar da brincadeira, Silvia se destacou com seu estilo único e sofisticado ao escolher calça jeans Attico e t-shirt de couro da Andrea Bogosian, completos com bracelete Saint Laurent.

Durante o evento, Silvia curtiu o show de Lulu Santos e da banda Imagine Dragons, trazendo aos seus seguidores e fãs uma visão privilegiada dos bastidores e de sua experiência no festival. Apaixonada pelo Rio de Janeiro, Silvia adquiriu um apartamento na cidade, que passou a ser seu segundo lar.