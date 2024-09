Silvia Braz chega na Milão Fashion Week e segue direto para o desfile da Prada

Silvia Braz desembarcou hoje (19) em Milão, onde acontece a semana de moda que apresenta a coleção primavera-verão 2025 das maiores maisons italianas. Silvia chegou ao país às 11h da manhã e se maquiou no carro, já na saída do aeroporto à caminho do hotel, onde se vestiu.

O desfile aconteceu na Fondazione Prada, usando um look todo de laços e tafetá apresentado no último desfile da marca. Sobre o desfile, Silvia aponta: “Para Prada, quanto mais loucos os óculos, melhor! Sem dúvidas, foram os grandes protagonistas neste desfile”.

O desfile foi uma celebração do minimalismo moderno, mantendo a posição da maison como sinônimo de elegância e inovação. A paleta de cores neutras dominou a passarela, com toques de cores vibrantes que quebraram a sobriedade de forma surpreendente. Entre os destaques, peças com cortes futuristas e óculos de sol super extravagantes com armações gigantes e lentes amplas.

Milão segue sendo o palco perfeito para o equilíbrio entre o clássico e o inovador. Desfiles de maisons como GCDS, Gucci, Ferragamo, Dolce & Gabbana e The Attico acontecem ao longo do evento que ocorre até dia 23 de setembro.