Silvia Braz brilha com dois looks como Rainha do Baile do Copa

Aconteceu no sábado (10), o tradicional Baile do Copa, festa black tie que agita o Rio de Janeiro um dia antes dos desfiles das escolas de samba. Silvia Braz, eleita a Rainha do Baile, foi coroada enquanto recebia uma salva de palmas dos convidados e alguns hóspedes do hotel.

“É uma alegria ser rainha desse baile que traz tantas memórias e histórias do Rio de Janeiro. Essa festa marca o início do carnaval e desejo que a mesma alegria que estou sentindo reverbere em todos”, conta Silvia.

O primeiro look da rainha homenageou duas personalidades importantes da cena carioca: Carmen Mayrink Veiga e Guilherme Guimarães. Com vestido reestilizado por Patrícia Bonaldi, Silvia se inspirou em look usado por Carmen nos anos 60. Bordado à mão com cristais, pontos de luz swarovski e vidrilhos, o look demorou 16 dias para ser produzido. A cabeça, desenvolvida por Caio Vinícius, faz o jus ao título de Rainha da festa.

No segundo momento da noite, Silvia Braz usou um look da marca nova iorquina Bronx And Banco e sandália Arezzo, ambas feitas sob medida e desenvolvidas especialmente para a celebração.

Créditos:

Stylist: Pedro Sales

Beleza: Silvio giorgio

Cabeça: Pedro Vinícius

Vestido: Patrícia Bonaldi