Silvia Abravanel quase foi adotada por família de um amigo de Silvio Santos

Filha do primeiro casamento de Silvio Santos com Maria Aparecida Vieira, Silvia Abravanel foi adotada pelo casal com três dias de vida e, em uma recente entrevista, ela contou que por pouco não foi adotada por uma família muito próxima do apresentador. Silvinha, como é mais conhecida, iria ser acolhida por Manuel e Dalila de Nóbrega. “Era para eu ser irmã do Carlos Alberto e não filha do Silvio”, disse ela.

A apresentadora, que comanda o infantil Bom Dia & Cia no SBT, ainda contou como aconteceu a adoção. “Cheguei em casa com três dias de vida. Tenho uma foto que eu estava num cueiro, ficava só com a cara de fora. Parecia uma lagarta”, afirmou ela sobre a imagem que guarda do primeiro encontro.

Ela então continuou. “Tinha uma senhora, chamada Terezinha Mãe Cegonha, que arrumava filhos para pais que não tinham e ela era muito amiga do Manuel de Nóbrega. O Carlos Aberto já era mais velho, tinha uns 19 anos, e aí o Manuel falou: ‘Eu não quero. A Dalila não quer. Mas o Silvio quer. Dá pra Cida'”, contou em entrevista ao podcast “Bagaceira Chique”, de Luciana Gimenez.

Silvia, que é mãe de Luana, da união com o empresário Murilo Abbas, e de Amanda, com o executivo Felipe Coimbra, prestou uma homenagem a Silvio Santos no último Dia dos Pais, 11 de agosto, de quem era muito próxima. “Meu paizinho, meu herói, meu melhor amigo. Quero que, neste Dia dos Pais, você se sinta abraçado com todo amor, carinho e gratidão por mim e pelas suas netas Luana e Amanda. Obrigada por ter feito de mim não só a mulher que sou, mas o ser humano guerreiro, o ser humano digno, de caráter honesto”, escreveu.

Silvio morreu aos 93 anos, neste sábado (17), vítima de uma broncopneumonia que, segundo o boletim médico, foi uma consequência da infecção por H1N1. Maria Aparecida Vieira Abravanel, mais conhecida como Cidinha, faleceu aos 39 anos de câncer no estômago, em 1977. Eles ficaram 15 anos casados.