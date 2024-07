Silvia Abravanel diz dominar infantil do SBT e irmãs disputam parte adulta

Silvia Abravanel, 53, disse ser responsável pela parte infantil do SBT, enquanto suas irmãs, Patrícia, 46, e Rebeca, 43, “disputam” o comando do entretenimento adulto.

Silvia explicou que sua responsabilidade no SBT é principalmente com a programação infantil do canal, área na qual ela diz “reinar”. “A Rebeca e a Patrícia foram para uma área mais adulta, enquanto a minha é mais infantil, então a gente não tem muita competitividade. Eu fiquei com meu reinado ali, e elas que briguem pelo reinado delas para lá”, declarou em entrevista ao apresentador João Silva.

A apresentadora destacou que as irmãs “trocam figurinhas” entre si sobre o comando do SBT. “Mas a gente troca algumas figurinhas de como está, como não está, de coisinhas mais corriqueiras”, explicou.

Ela também admitiu que procura participar de todas as etapas do setor infantil da emissora. “O meu diretor às vezes fala ‘estou fazendo papel de que aqui?’ porque eu acabo dirigindo, produzindo, porque eu comecei como estagiária, essa coisa minha de participar [de tudo], faço questão disso, mas eu também pego as pessoas da minha produção e faço todo mundo fazer tudo, trabalhar como diretor, produtor, assistente”.

“O pessoal na minha produção não tem muita folga comigo não, eu faço eles serem realmente alguma coisa a mais do que o cargo que eles têm ali, então às vezes acabam aprendendo mais, se divertindo mais, mas sou mais exigente com eles, porque alguém exigiu de mim”, disse Silvia Abravanel.

Filhas de Silvio Santos assumiram comando do SBT. Silvia controla a parte infantil da emissora, enquanto Rebeca e Patrícia Abravanel administram o entretenimento adulto da empresa desde o afastamento do pai delas em 2022. Atualmente, o apresentador está internado para tratar infecção pelo vírus H1N1.