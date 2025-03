Silvia Abravanel critica estratégia do programa ‘The Voice’ no SBT

Em uma recente entrevista ao programa “Selfie Service”, conduzido pelo ex-participante de “A Fazenda 12”, Lucas Selfie, Silvia Abravanel expressou sua insatisfação em relação à gestão da sua irmã, Daniela Beyruti, que assumiu a presidência do SBT apenas dois meses após a morte de Silvio Santos.

Durante a conversa, Silvia enfatizou que a emissora deveria ter buscado inovações ao invés de optar por formatos já conhecidos, como o “The Voice Brasil”. Para ela, essa escolha não traz novidade ao público e não contribui para um fortalecimento da grade da emissora. “Eu acho legal, tudo é superválido. Mas não acho que ele vai ser o salvador da pátria, ninguém vai ser. Ele vai ter que vir pro SBT e trazer inovação, não mais do mesmo. Então, ele tem que trazer coisas novas. ‘The Voice’, para mim, é mais do mesmo. É a minha opinião”, afirmou.

A apresentadora deixou claro que não participa das decisões estratégicas da emissora e que se mantém informada sobre as novidades apenas pela mídia. “Eu não participo dessas decisões, só fico sabendo da notícia. Não participo de reuniões. Sou funcionária do SBT”, destacou.

Além disso, o programa abordou outros tópicos relevantes, como a possível nova presença de André Marques no comando do “The Voice” no SBT, e as expectativas em torno de um fortalecimento da emissora para 2025 com novas aquisições e formatos que visam reverter a crise histórica enfrentada no Ibope.

Com o futuro do SBT em jogo e grandes mudanças à vista, a opinião de Silvia Abravanel reflete uma preocupação com a identidade da emissora e sua capacidade de inovar em um cenário cada vez mais competitivo.