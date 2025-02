Silvetty Montilla enfrenta falência renal e aguarda transplante no SUS

A drag queen Silvetty Montilla, de 57 anos, encontra-se afastada dos palcos devido a complicações significativas de saúde, incluindo um diagnóstico de falência renal. Atualmente, ela aguarda na fila do Sistema Único de Saúde (SUS) por um transplante de rins. Embora não esteja internada, a artista permanece em repouso domiciliar, onde realiza sessões de hemodiálise, um procedimento que substitui a função renal ao filtrar o sangue e remover resíduos nocivos.

Recentemente, Silvetty também passou por uma angioplastia, um procedimento cirúrgico destinado à desobstrução das artérias coronárias. A situação é ainda mais delicada devido ao histórico de diabetes, com o qual a artista convive há mais de 20 anos.

Evento Beneficente Reúne Artistas em Apoio à Silvetty

Com o intuito de arrecadar recursos para auxiliar no tratamento da artista, amigos e colegas do meio artístico estão organizando um show beneficente. O evento está programado para ocorrer na próxima quinta-feira, dia 20, às 20h, no Blue Space, em São Paulo. Entre as atrações confirmadas estão Nany People, Wanessa Camargo, Adriana Ribeiro, Rita Cadillac e Grace Gianoukas. A arrecadação será destinada integralmente aos cuidados médicos de Silvetty.

Nas plataformas digitais, a artista tem recebido uma onda de mensagens carinhosas e de encorajamento tanto de fãs quanto de amigos. Um seguidor expressou: “Orando por você, Sil!!! Que Deus te conceda saúde. Melhore logo para nos alegrar novamente!”. Outro fã acrescentou: “Você é uma pessoa com um coração enorme! Você é luz, Silvetty Montilla; merece tudo de bom nesta vida!!”. E mais um admirador comentou: “A união faz a força! Você merece ser exaltada e homenageada; agora é a sua vez de receber ajuda, já que ajudou tantas pessoas ao longo da sua trajetória”.

O caso da falência renal de Silvetty Montilla e sua espera pelo transplante no SUS traz à tona questões importantes sobre saúde e solidariedade na comunidade artística.