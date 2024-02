Silva abre o festival Auê no Rio de Janeiro, no Nau Cidades

Foi dada a largada oficial da Auê, festival de Carnaval que promete agitar ainda mais a folia carioca. O evento abriu neste sábado (11), no espaço Nau Cidades, com o cantor e compositor Silva como o grande headliner. Começando mais cedo, com direto a piscina e chuveirão, a Auê recebeu milhares de foliões que foram direto dos mais diversos blocos espalhados pela cidade.

Artista queridinho da Auê e presente em diversas edições, Silva animou o público com sucessos como “⁠Farol das Estrelas”, “Odara”, “Um Pôr do Sol Na Praia” e ⁠”Deusa do Amor”. O cantor subiu ao palco logo após o Bloco Pra iaiá, que interpreta músicas do grupo Los Hermanos e também garantiu ótimos momentos para o público, que cantou junto.

O dia contou com a presença de famosos como Débora Nascimento, Thiago Miguel, Karina Ramil, Pamela Coto, entre outros. A realização é da Vibra Marketing e Entretenimento, em parceria com o empresário Leo Marçal.

Hoje (12) a Auê receberá a festa Carnavalesca, com participações de Pocah e Furacão 2000. Os blocos Amigos da Onça e Vem Cá Minha Flor também integram o line-up, assim como o grupo Samba Que Elas Querem. A Auê vai até o dia 17 de fevereiro, com atrações como Marina Lima convida Letrux, Marina Sena, BaianaSystem, Johnny Hooker, Duda Beat, entre outros.

SERVIÇO – AUÊ

Datas: 11, 12, 13, 16 e 17/02

Horário: a partir das 15h

Local: Nau Cidades

Endereço: Av. Prof. Pereira Reis, 36 – Santo Cristo, Rio de Janeiro

Vendas aqui

Classificação: 18 anos