Sikêra Jr ganha primeira batalha contra a RedeTV! em processo na Justiça

Sikêra Jr ganhou a primeira batalha contra a RedeTV! em processo na Justiça, que determinou que a emissora apresente as contas financeiras do programa Alerta Nacional, do qual o apresentador não faz mais parte desde abril de 2023.

O Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu no último dia 2 de agosto que a RedeTV! deve prestar as contas do faturamento real do programa, bem como de todas as receitas atreladas ao contrato com o apresentador durante todo o período de sua vigência.

O juiz Mario Chiuvite Júnior, da 22ª Vara Civil, condenou a emissora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios do processo, ao qual o F5 teve acesso. A sentença é passível de recurso.

Procurada pela reportagem, a RedeTV! não se manifestou.

A prestação de contas demandada por Sikêra visa confirmar se a RedeTV!, de fato, repassava corretamente os valores de anunciantes e ações de merchandising que ele fez durante os três anos em que o programa policial ficou no ar. Ele atuava como apresentador e coprodutor da atração e deveria ter porcentagem nos lucros.

Além disso, Sikêra e seu advogado fizeram o pedido para entrar com uma ação pela quebra de contrato. Sua defesa alega que o acordo com a RedeTV! iria até 2027. Mas o programa acabou em abril do ano passado e o apresentador foi demitido da emissora. Ele pede o pagamento de uma multa estimada em R$ 17 milhões.

Sucesso nas redes sociais e em programas policiais locais, Sikêra foi contratado em 2019 na RedeTV!. Estreou com bons números, chegou a ganhar da Band em um dia em São Paulo, e tinha índices de audiência respeitáveis em capitais como Brasília (DF) e Recife (PE).

Mas a pandemia e o apoio ao ex-presidente Bolsonaro, além de falas homofóbicas que lhe causaram processos na Justiça, desgastaram sua imagem. O programa saiu do ar marcando 0,5 ponto, bem abaixo do que já havia dado em outros tempos.

Em entrevista em maio, Sikêra Jr diz que sua saída da RedeTV! aconteceu em função da derrota de Jair Bolsonaro nas urnas. “Com certeza teve a ver um pouco com isso. Nunca escondi a minha posição política, e continuarei a tê-la”, disse. Sikêra segue apenas na TV A Crítica, emissora com sede em Manaus (AM) e que tem se expandido para outras capitais.