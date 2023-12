Significado das cores de Ano Novo: conheça um arco-íris de macarons

Originária de influências religiosas, a cultura de vestir determinadas cores para representar desejos ao Ano Novo se popularizou por todos os cantos do Brasil. Os simbolismos mais conhecidos são do branco, para quem espera paz; vermelho, para viver um novo amor; e amarelo, a quem anseia por riqueza. Mas que tal levar este colorido à mesa, apostando em muita diversão e sabor? Na Boulangerie Carioca, pâtisserie brasileira com inspiração francesa, é possível encontrar quase 20 opções de macarons, pequenos biscoitos redondos e crocantes, à base de farinha de amêndoas, claras, açúcar e com diversos recheios. Confira:

Branco

Seja nos sabores clássicos de baunilha e cocada, ou nas opções mais sofisticadas de leite ninho com creme de avelã ou biscoito Oreo, o branco representa a suavidade e reforça o desejo pela harmonia.

Vermelho, rosa e roxo

Mais intensos na cor e no paladar, os macarons de morango e frutas vermelhas remetem a amor e paixão. O sabor específico de mirtilo, ou blueberry, conta com uma intensidade única da fruta.

Verde

Tom que simboliza a busca por saúde e equilíbrio, na Boulangerie Carioca o verde pode ser encontrado nas opções de macarons de pistache, limão e maçã verde.

Amarelo e dourado

Cores que acredita-se representar boas vibrações para riquezas, o amarelo e o dourado estão presentes nos macarons de maracujá, abacaxi, champagne e doce de leite.

Laranja

Energia e movimento são os principais significados do vibrante laranja. Além da própria fruta que dá o nome a esta cor, o misto de doce e cítrico da tangerina também pode agradar os paladares mais sofisticados.