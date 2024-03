Siemens oferece vagas de estágio em São Paulo, Jundiaí, Curitiba e Porto Alegre

Já está aberto o novo ciclo do Programa de Desenvolvimento de Talentos da Siemens (PDT), com reserva de vagas para Pessoas com Deficiência, Pessoas Trans e, pela quarta vez, 50% de mulheres. No último ciclo de finalização de contrato das pessoas estagiárias, 68% dos talentos foram efetivados, sendo 48% de mulheres – algumas delas em posições estratégicas de negócios e áreas técnicas.

Para o novo ciclo do programa serão abertas 53 vagas de estágio nas mais diversas áreas, com atuação nas seguintes cidades: São Paulo (35 vagas), Jundiaí (16), Curitiba (1) e Porto Alegre (1).

“Fazer parte do PDT da Siemens foi um marco na minha carreira. Fui envolvida em atividades que me incluíam como tomadora de decisões, onde pude me expressar e dar opiniões. Desenvolvi minhas habilidades de comunicação, gestão de projetos, estabeleci relações com pessoas de diferentes áreas. Entendi o funcionamento de uma multinacional global, gostei da experiência e encontrei o meu lugar”, aponta Isabella Zerbetto, ex-PDT e atual Analista de Vendas Jr.

As inscrições poderão ser efetuadas neste link até o dia 19 de abril de 2024 e o programa terá início em julho de 2024. Intermediado pela empresa 99Jobs, o processo seletivo é composto pelas seguintes etapas: inscrições e testes (abril), dinâmica online com entrevistas individuais (abril e maio), admissão (julho e julho) e início em julho de 2024.

Para se inscrever nas oportunidades, é necessário que os candidatos se formem entre julho de 2025 e julho de 2026. Além disso, é preciso ter nível de inglês intermediário e disponibilidade para estagiar por 6 horas diárias, em um modelo híbrido adotado pela empresa (três vezes no escritório e duas home office). Todos os candidatos terão direito a participar de um curso de inglês durante o programa.

“A Siemens é reconhecida pelo mercado como uma empresa que acredita na inovação para avançar. Não existe crescimento sem pluralidade de ideias; aqui na Siemens, todos são bem-vindos: mulheres, pessoas negras, pessoas LGBTQIAP+, diferentes gerações e PCDs”, afirma Adriana Lima, Head de Recrutamento e Seleção.

Áreas de atuação

Em São Paulo, (há vagas para Compliance, Comunicação, Marketing, Controladoria, Desenvolvimento de Negócios, Engenharia, Financeiro, Gerenciamento de Ciclo de Vida de Produto, Gestão de Contas (Account Management), Gestão de Portfólio e Consultoria Técnica, Gestão de Projetos, Gestão de Qualidade, Logística, Marketing da Área de Automação, Planejamento e Documentação, Planejamento Tributário, Qualidade e Meio Ambiente, Riscos e Controles Internos, Suporte para Vendas, Tesouraria, Treinamentos Técnicos e Vendas.

Em Jundiaí, há oportunidades para Área Técnico-Comercial, Comercial, Pós-vendas, Controladoria e custos, Customer Care, Hotline e Reparos, Meio Ambiente, Saúde e Segurança, Engenharia, Engenharia Mecânica, Financeiro de Vendas e Propostas, Gestão de Atendimentos de parceiros, Suporte Técnico de Pós-Vendas e Vendas. Em Curitiba, há vaga para Engenharia, e em Porto Alegre, um posto para Desenvolvimento de Negócios.

Trilha de desenvolvimento

Os selecionados terão a oportunidade de realizar uma Trilha de Desenvolvimento que vai abranger atividades como: formações e orientações de mentoria, rodas de conversa com temas relevantes para o desenvolvimento de carreira, dinâmicas de job rotation, projetos de voluntariado, autoconhecimento e protagonismo na carreira, compliance, comunicação interpessoal, introdução à gestão de projetos, entre outros. Desta vez, a consultoria Eureca está participando dos processos em parceria com a Siemens. Os jovens talentos também terão conhecimento sobre o DiverSifica, que é o programa de diversidade e inclusão da empresa.

Detalhes do programa

São elegíveis os estudantes dos cursos de Bacharelado e Licenciatura: Administração de Empresas, Ciência de Dados, Ciências Contábeis, Comércio Exterior, Controladoria, Direito, Economia, Engenharia Ambiental, Engenharia Civil, Engenharia da Computação, Engenharia de Controle e Automação, Engenharia de Energia, Engenharia de Produção, Engenharia de Software, Engenharia Elétrica, Engenharia Elétrica de Sistemas de Potência, Engenharia Eletrônica, Engenharia Mecatrônica, Engenharia Eletrotécnica ou Mecânica, Engenharias, Finanças, Logística, Marketing, , Psicologia, Secretariado e Comunicação com habilitação em Jornalismo, Publicidade e Relações Públicas.

Para os tecnólogos, os cursos são: Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Banco de Dados, Ciência de Dados, Gestão da Tecnologia da Informação, Informática para Negócios, Redes de computadores, Segurança da Informação, Sistemas para Internet, Gestão de Comércio Exterior, Gestão Comercial, Gestão de Recursos Humanos, Gestão Empresarial, Gestão Financeira, Logística, Marketing, Gestão de Negócios e Inovação, Automação e Manufatura Digital, Sistemas Embarcados, Automação Industrial, Eletrônica Automotiva, Eletrônica Industrial, Gestão da Produção Industrial, Gestão da Qualidade, Manutenção Industrial, Mecânica – Processos de Produção, Mecatrônica Industrial, Produção Industrial, Tecnologia em Comércio Exterior, Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos, Tecnologia em Gestão da Tec. da Informação, Tecnologia em Gestão Empresarial (EaD), Tecnologia em Logística e Comunicação com habilitação em Jornalismo, Publicidade e Relações Públicas.

Entre os benefícios para os participantes, estão: Vale transporte, Vale refeição, Seguro de Vida, Convênio Farmácia, Gympass, Benefícios de fim de ano, Programa de apoio ao funcionário e saúde psicológica, Assistências Odontológica e Médica, Fretado, Estacionamento e uma Bolsa-auxílio com valor acima da média do mercado.