Sidney Magal leva o “Baile do Magal”, ao Qualistage

Dia 4 de outubro tem baile no Qualistage, com Sidney Magal comandando a festa, no “Baile do Magal”. Será a 1º apresentação da turnê Baile do Magal no Rio de Janeiro, na Barra a partir das 21h30. É simplesmente imperdível, em única apresentação.

Uma legítima celebração musical, em que ele promete reviver grandes hits, num show repleto de nostalgia e energia, trazendo de volta a atmosfera única dos bailes. Sempre presente como ator, dublador, além de cantor e dançarino, Sidney Magalhães, cuja voz grave e rebolado embalam o Brasil desde os anos 1970, passa por um renascimento, com homenagens como a peça “Sidney Magal: Muito mais que um amante latino” e o filme “Meu sangue ferve por você”, em cartaz na Netflix, que conta sua história.

A torcida do Botafogo, seu time do coração, também não deixa ninguém esquecer seus grandes sucessos, cantados aos berros nas arquibancadas. Com um repertório vibrante e dançante, Magal promete transportar o público através das gerações, de volta à época em que os bailes eram o ápice da diversão e socialização.

O prato principal são sucessos como “Sandra Rosa Madalena”, “Meu sangue ferve por você” e “Me chama que eu vou”.

“Quero trazer de volta aquele sentimento único dos bailes, onde as pessoas se reuniam para dançar, se divertir e criar memórias inesquecíveis”, diz ele.

A playlist está repleta de ritmos contagiantes, incluindo o embalo da lambada, o calor da Jovem Guarda e a alegria do samba-rock. Magal se apresenta no Qualistage após shows arrebatadores com a “Turnê Bailamos” e a “Rádio do Magal”, ambos com sucesso retumbante de bilheteria. Não perca a chance de participar deste evento musical inesquecível e reviver os tempos áureos dos bailes brasileiros. Seu corpo estremece e já não consegue parar!

Sidney Magal apresenta “Baile do Magal”

Sexta – 4 de outubro

Show às 21h30

A casa abre 19h30

Local: Qualistage

Endereço: Av. Ayrton Senna, 3000 – Barra da Tijuca, RJ

Classificação: 18 anos

Vendas: https://qualistage.com.br/sidney-magal

A partir de R$ 70,00

Bilheteria Oficial – Shopping Via Parque – Av. Ayrton Senna, 3000 – Barra da Tijuca. De 2ª a sábado das 11h às 20h / Domingo e feriados das 13h às 20h

Capacidade da casa: 9 mil pessoas em pé ou 3.500 sentadas

Acessibilidade

Informações: https://qualistage.com.br/