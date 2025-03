Sicredi Vale do Piquiri Abcd PR/SP promove lançamento do livro “Marcas com Alma”

Ontem (20), a agência do Sicredi na Avenida Paulista foi palco do lançamento do livro “Marcas com Alma”, em um evento promovido pela cooperativa Sicredi Vale do Piquiri Abcd PR/SP. A iniciativa celebrou a participação do presidente da cooperativa, Jaime Basso, e do presidente da Central PR/SP/RJ, Manfred Dasenbrock, que foram entrevistados para a obra. O encontro reuniu mais de 150 pessoas, entre lideranças, convidados e entusiastas do tema.

Durante o evento, o diretor de negócios, Marcos Spessatto, refletiu sobre a importância de as marcas construírem relações autênticas e alinhadas a um propósito genuíno. A ocasião contou com uma sessão de autógrafos da autora Maria Brasil. Entre as personalidades presentes estavam: o jornalista Milton Neves, o superintendente do Sistema Ocesp, Aramis Moutinho Junior, e o especialista em negócios sustentáveis, Thomas Eckschmidt.

Em sua contribuição para a obra, Jaime Basso, ressaltou o compromisso da instituição com a humanização dos serviços financeiros, mostrando como o cooperativismo mantém sua essência mesmo em larga escala. Para ele, uma “marca com alma” deve colocar as pessoas no centro das decisões, gerando valor real para a comunidade.

Já Manfred Dasenbrock destacou como o cooperativismo é um modelo de negócio que fortalece marcas autênticas e perenes. Segundo ele, marcas verdadeiras se constroem com cultura e ações concretas, não apenas com comunicação estratégica.

A proposta da obra

O livro “Marcas com Alma” é um convite para líderes e empreendedores que desejam construir marcas autênticas, indo além do discurso para uma prática real e transformadora. Ele traz uma abordagem inovadora ao integrar autenticidade, estratégia e impacto, com um framework prático – o Brand Anatomy – que estrutura os pilares essenciais para alinhar propósito, valores e resultados.

A participação dos líderes do Sicredi na obra reforça a conexão entre a instituição e o conceito de “Marcas com Alma”, mostrando que crescer sem perder a essência é possível quando se tem um propósito claro e uma atuação coerente no longo prazo.

O evento reafirmou o compromisso do Sicredi em apoiar discussões relevantes sobre negócios com propósito e impacto social, promovendo um espaço para trocas enriquecedoras e reflexões sobre o futuro das marcas.