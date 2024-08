Sicredi Vale do Piquiri Abcd PR/SP presta contas do primeiro semestre do ano

A Sicredi Vale do Piquiri Abcd PR/SP exercita, mais uma vez, o princípio de transparência na gestão com a Avaliação Semestral, que prestou contas dos primeiros meses de 2024, com o demonstrativo do planejamento que está sendo executado. O evento, realizado na noite desta quinta-feira (8), contou com a participação de mais de 6 mil pessoas e foi conduzido pelo presidente da cooperativa, Jaime Basso; pelo diretor executivo, Moacir Niehues; e pelo diretor de operações, Alisson Schach.

“O Sicredi é uma sociedade de pessoas e os associados são os verdadeiros donos do empreendimento. Dentro dos princípios do cooperativismo, temos a responsabilidade de prestarmos contas para que os associados tenham as informações detalhadas sobre a cooperativa. Entendemos que, com a cooperação e ajuda mútua, fazemos a diferença nas regiões em que estamos inseridos e atingimos o nosso objetivo de construir uma sociedade mais próspera e sustentável”, avalia o presidente, Jaime Basso.

Números

A cooperativa encerrou o primeiro semestre do ano com mais de 236 mil associados correntistas, com crescimento de 7,70% comparado ao exercício anterior. A carteira de depósitos chegou a R$ 7.4 bilhões, com aumento de 8,03%. Já a de crédito são R$ 7.5 bilhões, um incremento de 13,56%. Os ativos somados às coobrigações totalizaram R$ 10.7 bilhões, com crescimento de 8,39%. Uma marca histórica para a cooperativa foi conquistar o patrimônio líquido de R$ 1 bilhão, com aumento de 11,83%. O resultado do semestre foi de R$ 80 milhões.