Sicredi Vale do Piquiri Abcd PR/SP é homenageada na Câmara Municipal de São Paulo

Mais do que um modelo econômico, o cooperativismo tem o potencial de transformar a vida das pessoas e de construir um futuro mais próspero para todos. Para reverenciar aqueles que atuam em prol desse movimento transformador da sociedade, a Câmara Municipal de São Paulo prestou uma homenagem às cooperativas pelos serviços prestados à população da capital paulista. A Sicredi Vale do Piquiri Abcd PR/SP recebeu a honraria no ato solene realizado na noite desta terça-feira (25).

A solenidade especial foi promovida pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, em parceria com o Sistema Ocesp e com a presidente da Frencoop Municipal, a vereadora Sandra Santana. O evento debateu a importância que o cooperativismo tem para a cidade, especialmente pela geração de renda e pelo desenvolvimento econômico.

O ato solene contou com a presença do presidente da Sicredi Vale do Piquiri Abcd PR/SP, Jaime Basso; do presidente do Sistema Ocesp, Edivaldo Del Grande; da vereadora Sandra Santana; da secretária da SMDET – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Eunice Prudente; do secretário-adjunto de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Armando Júnior; do subprefeito da Freguesia/Brasilândia, Sérgio Gonelli; e de demais autoridades.

Para a cooperativa, foi uma honra participar dessa solenidade e contribuir para o debate sobre a importância do cooperativismo para o Brasil, como conta o presidente, Jaime. “Esse é um momento muito importante e parabenizo pelo engajamento de todos para que isso fosse possível. É uma felicidade imensa estar aqui. Estamos em São Paulo desde 2016, com muito orgulho de ter nascido no interior, quando começamos às atividades embaixo de uma escada, e hoje estamos no coração financeiro da capital paulista. Aquela cooperativa humilde está sendo reconhecida e homenageada por essa importante casa de lei da maior cidade da América Latina. Estamos à disposição para contribuir ainda mais com o desenvolvimento econômico e social de São Paulo”.

Além da Sicredi Vale do Piquiri Abcd PR/SP, outras quatro cooperativas foram homenageadas: Unimed Nacional (operadora de planos de saúde), Ligue-táxi (voltada a taxistas), Plural (ramo do trabalho, consultoria, pesquisa e serviços) e Sicoob Central Cecresp (crédito).

Dia Internacional do Cooperativismo

A Semana Municipal do Cooperativismo de São Paulo abre as comemorações pelo Dia Internacional do Cooperativismo, celebrado no primeiro sábado de julho em todo o mundo. Uma forma de reforçar a importância das cooperativas e de estimular o cooperativismo na cidade.