Sicredi reinaugura agência na ACISBEC, em São Bernardo

A Sicredi Vale do Piquiri Abcd PR/SP reinaugurou a agência na ACISBEC (Associação Comercial e Industrial de São Bernardo do Campo), em um espaço ampliado que valoriza ainda mais o relacionamento com os associados. A cerimônia oficial reuniu lideranças, empresários, associados e colaboradores, e foi realizada na noite do último dia 5.

De acordo com Jaime Basso, presidente da Sicredi Vale do Piquiri Abcd PR/SP, o cooperativismo e o associativismo promovem o desenvolvimento e, por isso, a parceria, que existe desde 2015, foi reforçada. “O cooperativismo e o associativismo atuam com o mesmo propósito e trazem soluções para os empreendedores. Esse movimento de união é fundamental para que nós tenhamos uma sociedade cada vez mais próspera. Agradecemos a parceria e esperamos contribuir cada vez mais com o desenvolvimento de São Bernardo do Campo”.

O Sicredi conta com tecnologia que facilita a vida do associado, mas sem deixar de lado o relacionamento humano com o atendimento presencial. “Quando se trata de dinheiro, a pessoa quer conversar com alguém e saber a opinião de um especialista. Isso é muito importante para os negócios”, complementa Jaime.

O presidente da ACISBEC, Valter Moura Júnior, destacou que ampliação do espaço representa uma parceria que vem dando certo. Essa ação é importante para reforçar o apoio e o atendimento às empresas, especialmente as de pequeno porte. “As associações comerciais precisam estar unidas ao Sicredi. O pequeno empreendedor precisa de apoio e recursos para desenvolver o seu negócio e o Sicredi oferece um amplo portfólio de serviços”, frisa Valter.