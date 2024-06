Sicredi recebe Prêmio Consciência Ambiental

O Sicredi é um sistema cooperativo que tem a sustentabilidade em suas raízes. Foi com esse olhar voltado ao meio ambiente que a Sicredi Vale do Piquiri Abcd PR/SP conquistou o primeiro lugar no Prêmio Consciência Ambiental / Immensità, na categoria Construções Sustentáveis. A cerimônia de reconhecimento foi realizada na noite do dia 9 de junho, em São Paulo (SP), e contou com as presenças do superintendente da cooperativa, Diego Schanoski; dos gerentes regionais André Jung e Elisângela Mancini; e do gerente da agência Lapa, Fernando Cruz.

Essa foi a terceira edição do prêmio, que celebra as iniciativas sustentáveis implementadas pelas empresas dentro de suas operações e na sociedade. Mais de 200 instituições concorreram ao prêmio, divididas em três categorias e avaliadas por um grupo de jurados.

A Sicredi Vale do Piquiri Abcd PR/SP, com suas práticas inovadoras de responsabilidade ambiental, se destacou com o projeto de construção da nova Sede Administrativa, em Palotina (PR), que conectou a atuação sustentável da cooperativa com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU).

Sede Administrativa

A Sede Administrativa conta com 14.250 metros quadrados, sendo que 6.215 metros quadrados é destinado para a instalação de 1.193 módulos fotovoltaicos construídos com a expectativa de geração média mensal de 105 quilowatt-mês, que atende totalmente a demanda da Sede Administrativa. Para captar a água da chuva, foi instalada uma cisterna de 50 mil litros, com reservatório para água de reuso de 30 mil litros, totalizando a captação de 80 mil litros, utilizada para irrigação dos jardins, torneiras externas e vasos sanitários, com sistema de decantação de água a fim de diminuir das impurezas da água.

Inteligente e moderno, o prédio conta com sistema de automação, iluminação dimerizável para melhor aproveitamento da iluminação natural e persianas automatizadas de acordo com a posição solar. A irrigação das áreas verdes é automática, com sensor de umidade, e a climatização conta com sistema VRF, que consome menos energia. Por falar em área verde, os colaboradores têm à disposição um bosque, utilizado para descanso, que possui árvores nativas centenárias, como angico-branco, cedro, ipê e peroba-rosa, que contam a história do pioneirismo do município. Conectado também aos ODS, o estacionamento conta com sete carregadores de bateria de carro híbrido e/ou 100% elétrico.

Compromisso com o futuro

A gestão ecoeficiente é um dos vários projetos que a Sicredi Vale do Piquiri Abcd PR/SP desenvolve visando à construção de uma sociedade mais próspera. Ao longo dos anos, a cooperativa vem atuando em várias ações com foco no desenvolvimento sustentável, responsabilidade social, equidade de gênero, educação, inclusão e diversidade.

Essas ações sustentáveis estão totalmente ligadas aos ODS, especialmente no que dizem respeito as de número 6 (água potável e saneamento), 7 (energia acessível e limpa), 11 (cidades e comunidades sustentáveis), 12 (consumo e produção responsáveis) e 15 (vida terrestre).