Sicredi realiza evento de finalização de atividades do ano de programa de educação financeira

Ao longo do ano, os alunos do Colégio Clarissoti, em Ribeirão Pires (SP), aprenderam mais sobre o consumo consciente com o Jornada de Educação Financeira nas Escolas, projeto desenvolvido pela Sicredi Vale do Piquiri Abcd PR/SP. No último dia 4, a escola reuniu a comunidade escolar para a finalização das atividades de 2023.

Os alunos criaram diversas situações, como o desenvolvimento de um “mercado” com produtos, descontos e caixa para aprender a lidar com o dinheiro. Para os professores, o objetivo foi buscar a melhor maneira de ensinar sobre o assunto para as crianças de forma teórica e prática.

“É uma grande satisfação participar deste projeto que incentiva o consumo consciente para as crianças e ensina a lidar com o dinheiro da melhor maneira”, comenta Jacqueline Campos, gerente da agência do Sicredi em Ribeirão Pires (SP).

Jornada de Educação Financeira nas Escolas

Além da colaboração para o desenvolvimento de comunidades escolares cada vez melhores, o principal objetivo da programa é conectar a educação financeira ao currículo escolar por meio da formação, envolvendo no processo de aprendizagem os profissionais de educação, estudantes e familiares das turmas do Ensino Fundamental. Durante a jornada, esse método é conectado com o currículo da instituição de ensino, promovendo a adoção de novos e saudáveis hábitos financeiros desde a infância em um programa onde o aluno é protagonista do seu processo de aprendizagem, com conteúdo inseridos na realidade da região.

O projeto teve início em 2022 e já está presente nas cidades de Cafezal do Sul, Campina da Lagoa, Campo Mourão, Farol, Iguatu, Iporã, Iretama, Mamborê, Ubiratã e Xambrê, no estado do Paraná, e em Ribeirão Pires, na região do ABCD Paulista. No total, são 25 escolas, com 202 professores envolvidos, 1.349 alunos impactados e 25 projetos desenvolvidos.