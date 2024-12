Sicredi promove educação financeira para equipes da Copinha Feminina Sicredi 2024

No último dia 30 de novembro, a Sicredi Vale do Piquiri Abcd PR/SP realizou uma série de palestras sobre educação financeira voltadas para as 20 equipes participantes da Copinha Feminina Sicredi 2024. A ação impactou cerca de 500 pessoas, incluindo jogadoras, técnicos e equipe de apoio, com quatro apresentações conduzidas por Claudia Bonatti, gerente de desenvolvimento do cooperativismo na instituição.

Claudia destacou a leveza e a interatividade das palestras, enfatizando o impacto positivo que a experiência pode gerar nas jovens atletas. “Elas estavam atentas, deram risadas, ficaram pensativas ao responder o teste sobre perfil financeiro e disseram que vão levar essa nova experiência para a vida”, comentou.

Segundo a gerente, disseminar o conhecimento sobre como lidar com o dinheiro desde cedo é essencial para construir uma sociedade mais próspera. “São informações básicas que mudam a forma de administrar os gastos. Não se trata do quanto ganhamos, mas de como nos comportamos em relação às finanças”.

A iniciativa também foi elogiada por Gleice Silvestre, representante do departamento de futebol feminino da Federação Paulista de Futebol (FPF). Ela ressaltou o impacto transformador das palestras para as atletas, que reconheceram a importância de organizar as finanças pessoais. “A vida financeira, assim como a carreira de uma atleta, exige planejamento, disciplina e visão de longo prazo”, explicou Glaucia, que acredita que ações como essa trazem benefícios para todos os âmbitos da vida dos jovens.

Diante do sucesso da ação, Gleice revelou que a FPF planeja ampliar as atividades educativas para outras competições de base do futebol paulista, reforçando a importância de disseminar a educação financeira entre jovens atletas.

Pelo sétimo ano consecutivo, o Sicredi é naming rights do maior torneio estadual do Brasil, o Paulistão, além de apoiar outras oito competições organizadas pela Federação Paulista de Futebol, incluindo o Paulistão Feminino, a Copa São Paulo Masculina e Feminina, e as divisões A2, A3, A4, Segunda Divisão e Copa Paulista.