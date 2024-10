Sicredi patrocina concurso de fotografia na Universidade Presbiteriana Mackenzie

Na última quarta-feira (23), foi realizada a cerimônia de premiação do “I Concurso Fotográfico: O Bambu e suas visibilidades”, realizado pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, com patrocínio da Sicredi Vale do Piquiri Abcd PR/SP. O desafio “FOTOBAMBU” buscou promover um olhar artístico e ambiental sobre o bambu e suas múltiplas utilidades. O evento envolveu os campi Higienópolis, Alphaville e Campinas, reunindo 31 participantes dos cursos de graduação e pós-graduação, que disputaram com um total de 84 fotografias.

Elisangela Mancini, gerente regional de desenvolvimento da Sicredi, falou sobre a importância de apoiar iniciativas que conectam a arte, educação e sustentabilidade. “Acreditamos que investir em cultura e educação é cooperar. Ao incentivar projetos como esse, não só contribuímos para o desenvolvimento de cada aluno, mas também para uma sociedade mais sustentável, inovadora e consciente”, declarou.

O concurso teve duas fases de avaliação. A primeira foi conduzida por um júri especializado, composto por nove membros, entre professores da área de fotografia da universidade e profissionais externos. Dentre as imagens, foram selecionadas as dez melhores, as quais passaram para a segunda fase, na qual a comunidade Mackenzie pôde votar, elegendo os três vencedores.

Segundo Magda Duro, coordenadora geral de graduação do Mackenzie, a universidade busca promover oportunidades que diferenciam a jornada acadêmica do aluno e enriquecem sua formação. “Além de seu valor estético, o bambu destaca-se pela sua relevância ambiental e econômica. Sua versatilidade e resistência permitem aplicações que vão desde a construção civil e arquitetura até o design de móveis e peças de artesanato, passando pelo uso da biomassa para energia e até como alimento”.

Estiveram presentes na cerimônia o Reitor da Universidade, Prof. Dr. Marco Tullio de Castro Vasconcelos, o pró-reitor de graduação, Prof. Dr. Marcos Nepomuceno Duarte, o coordenador de apoio à gestão de cursos, Prof. Dr. Rogério Aparecido Martins, e o Capelão da Universidade, Rev. Gildasio Reis, além de outros membros da comunidade acadêmica, de parceiros, e de representantes da Sicredi.

Confira abaixo os finalistas do concurso:

Julia Luísa Souza Figueiredo, Jornalismo

Marina Fernandes de Almeira Costa, Publicidade e Propaganda

Hannah Chasles, Arquitetura e Urbanismo

Gabrielle de Oliveira Rodrigues, Engenharia Civil

Ícaro Fernando Brito Toledo, Publicidade e Propaganda

Pedro Yamaguchi Toni, Arquitetura e Urbanismo

Francisco Porto, Arquitetura e Urbanismo

Gleyzy Gracyê dos Santos Pereira, Publicidade e Propaganda

Fábio Ferreira Durço, Doutorado em Administração PPGA/CCSA

Camila Príncipe de Almeida, Engenharia Civil