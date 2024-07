Sicredi participa da Fipan pelo terceiro ano consecutivo

A Sicredi Vale do Piquiri Abcd PR/SP está presente na maior feira de panificação e confeitaria da América Latina, a Fipan – Feira Internacional da Panificação, Confeitaria e Food Business. O evento, promovido pelo Sampapão – Sindicato dos Industriais de Panificação e Confeitaria de São Paulo, está sendo realizado de 23 a 26 de julho, em São Paulo (SP).

Pela terceira vez com um estande na Fipan, a presença da Sicredi Vale do Piquiri Abcd PR/SP no evento faz parte da parceria entre a instituição financeira e a entidade, que representa as indústrias de panificação e os empresários do setor. A cooperativa está divulgando o seu amplo portfólio de produtos e serviços, além das condições especiais que o associado do Sampapão tem com o Sicredi.

Divulgação

Com o interesse em estar próximo dos parceiros e de gerar valor para esse segmento tão importante para a sociedade, o público pode degustar um delicioso café no estande do Sicredi, que reforça a experiência proporcionada nas agências e representa a proximidade com o associado. Além disso, há um espaço para fotos.

O superintendente de desenvolvimento na Sicredi Vale do Piquiri Abcd PR/SP, Diego Schanoski, salienta a importância da parceria entre o Sicredi e o Sampapão para estar sempre junto dos empresários do setor. “Esperamos fazer cada vez mais negócios, com condições exclusivas e diversos atrativos comerciais, para que os empresários aumentem a rentabilidade das empresas, contribuam diretamente com o desenvolvimento da economia local e descubram um modelo de negócio cooperativo e com distribuição de resultados”.

Divulgação

Serviço

Fipan – Feira Internacional de Panificação, Confeitaria e Food Business

Data: 23 a 26 de julho

Horário: 13h às 21h (no dia 26, o encerramento será às 19h)

Local: Expo Center Norte, localizado na Rua José Bernardo Pinto, 333, Vila Guilherme, em São Paulo (SP)

Mais informações em: www.fipan.com.br