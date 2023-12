Sicredi inaugura agência bancária dentro da ACISBEC

A ACISBEC (Associação Comercial e Industrial de São Bernardo do Campo) ganhou uma nova Agência Sicredi (Sistema de Crédito Cooperativo) dentro das suas instalações. Trata-se da reinauguração do posto, que funciona no local desde 2015 e passou de 18 m² para 34 m² de área. O diferencial está no formato ampliado, com estrutura de agência e que valoriza a proximidade e o atendimento físico para atender às demandas dos associados em produtos e serviços oferecidos pela instituição financeira.

A reinauguração do espaço ampliado ocorreu na noite de terça-feira (5) com a presença de convidados, empresários, executivos, autoridades e colaboradores. A diretoria da ACISBEC também esteve presente. A cerimônia contou com o descerramento da fita inaugural e com a tradicional bênção, celebrada pelo Padre Marcio, da Diocese de Santo André.

O presidente da ACISBEC, Valter Moura Júnior, ressaltou que a renovação e ampliação do espaço representam parceria que vem dando certo.

“O novo local, totalmente estruturado, demonstra o crescimento do serviço oferecido e que o associativismo com o cooperativismo, em conjunto, são linhas de atuação com o mesmo propósito e que trazem soluções para o empreendedorismo, tanto nos negócios quanto nos valores morais”, disse o dirigente.

O presidente do Sicredi Vale do Piqueri/ABCD/PR/SP, Jaime Basso, esteve presente no evento. “Primeiramente, quero agradecer o apoio, sem o qual nada disso seria possível. Se estamos em um espaço novo é porque houve crescimento nesse período que estamos aqui”, frisou.

De acordo com ele, o associativismo e cooperativismo promovem o desenvolvimento e, por isso, a parceria deve ser reforçada.

Jaime Basso destacou a importância de valorizar o atendimento físico, diferentemente do que o sistema financeiro atual oferece. “Os bancos tradicionais se afastaram das pessoas com os serviços digitais. Esse é o nosso diferencial, temos a tecnologia que facilita a vida do associado, mas também o relacionamento humano com o atendimento presencial. Quando se trata de dinheiro, a pessoa quer conversar com alguém, saber sobre qual é o melhor investimento. Na hora da dificuldade, ninguém quer falar com um robô, quer tirar dúvidas, ouvir a opinião de um especialista, saber a melhor alternativa, qual a melhor linha de crédito”, explicou

Novas agências e serviços – Segundo ele, a Região conta com 18 agências, incluindo postos nas associações comerciais. No Estado de São Paulo são 46 agências. E há planejamento para investir em novos pontos com o perfil de atendimento físico. “Nosso objetivo é ampliar a presença nas cidades onde estamos presentes e levar todos os benefícios de uma cooperativa de crédito, conforme nosso portfólio e modelo de negócio”, disse Jaime Basso.

O gerente da Agência, Tiago Piante, apresentou os colaboradores que vão atuar na agência e que considera os protagonistas que vão atuar na linha de frente apresentando amplo portfólio e vantagens para os associados.

“Podemos destacar a cesta de relacionamento, um pacote de serviços e produtos financeiros com uma tarifa especial para o associado. Além disso, operamos com taxas específicas e diferenciadas do mercado financeiro tradicional tanto para pessoa física quanto para pessoa jurídica e também valor mais acessível para a maquininha, que é muito usada para as operações financeiras dos empreendimentos”, explicou Piante.

A cerimônia contou com a presença dos executivos do Sicredi, o Gerente Regional de Desenvolvimento, Jacques Douglas Pacheco; do Diretor Executivo Moacir Niehues, além de colaboradores. Também esteve presente, o secretário da SDECT (Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Trabalho), Hiroyuki Minami, que representou o prefeito Orlando Morando.