Sicredi impacta mais de 465 mil pessoas com ações de voluntariado no Paraná, SP e RJ

Comprometido em cuidar das pessoas, contribuir para o fortalecimento das comunidades e em promover ações solidárias e de preservação ambiental, o Sicredi participou de mais uma edição do Dia de Cooperar (Dia C) – movimento de voluntariado, para fazer o bem e difundir o cooperativismo, que é liderado pela Organização Brasileira das Cooperativas (OCB). Apenas nos estados do Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro, foram realizadas mais de 3,5 mil ações ao longo do mês de julho (um incremento de 78% sobre 2023), envolvendo 42,3 mil voluntários e beneficiando 465,3 mil pessoas (63% a mais que no ano passado). Esses números destacam o crescente engajamento da instituição financeira cooperativa com as regiões onde está presente.

Plantio de árvores, restauração de espaços e arrecadação de donativos foram algumas das iniciativas realizadas. Para o gerente de Desenvolvimento do Cooperativismo da Central Sicredi PR/SP/RJ, André Alves de Assis, os resultados positivos refletem os diferenciais do cooperativismo, que atua por meio da colaboração. “Priorizamos o desenvolvimento local, evidenciando nosso envolvimento e compromisso com cada região onde estamos presentes. A ajuda mútua e a solidariedade, fundamentais para os precursores do cooperativismo de crédito, continuam a nos inspirar nesse grande movimento de voluntariado que é o Dia C”, enfatiza.

A iniciativa de mobilização está diretamente ligada aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), estabelecidos pela Organização das Nações Unidas (ONU) para um mundo melhor. “O Sicredi integra o Pacto Global desde 2020 e, ao longo de sua história, sempre esteve atento às necessidades dos associados e das comunidades onde está inserido. Essa proximidade tem gerado ações de responsabilidade social que fomentam o ciclo virtuoso do cooperativismo, promovendo uma sociedade cada vez mais próspera”, finaliza André.