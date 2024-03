Sicredi finaliza assembleias com a reunião dos delegados de núcleo

O Sicredi tem orgulho em saber que os associados podem participar das tomadas de decisões sobre temas que transformam e fazem a diferença no local onde vivem. Por meio das assembleias, a força do cooperativismo é colocada em prática, o que gera impacto positivo de verdade.

Na Sicredi Vale do Piquiri Abcd PR/SP, esse movimento foi finalizado com a Assembleia Geral Ordinária, voltada aos delegados de núcleo, que consolida todo o processo assemblear. A reunião foi realizada no último sábado (9), na Sede Administrativa da cooperativa, em Palotina (PR), com 257 pessoas presentes, entre delegados de núcleo e integrantes dos comitês Jovem e Mulher. Entre os assuntos abordados, estavam a prestação de contas relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2023, destinação do resultado, eleição dos componentes do Conselho de Administração e Fiscal, entre outras pautas.

“É importante que todos participem e possam fazer a diferença nas regiões onde vivem. Durante as assembleias, os associados decidiram juntos e isso serviu de subsídio para os delegados, que levaram as deliberações de cada núcleo para a assembleia geral. Agradecemos a todos os que compareceram e que exerceram o seu papel de donos da cooperativa”, destaca o presidente da Sicredi Vale do Piquiri Abcd PR/SP, Jaime Basso.

Durante as assembleis de núcleo, foram cerca de 30 mil pessoas participantes, entre associados e convidados das 98 agências, em 57 eventos presenciais, realizados de 5 de fevereiro a 1 de março. A quantidade de participantes foi um recorde na cooperativa.

Números de 2023



A Sicredi Vale do Piquiri Abcd PR/SP encerrou o ano com 98 agências e 219 mil associados, um aumento de 8% comparado a 2022. A carteira de investimento chegou a R$ 6,8 bilhões e teve 32% de crescimento. O crédito superou a marca de R$ 6,7 bilhões e indicou um crescimento de 21%. Os ativos totalizaram R$ 8,8 bilhões que, somados com as coobrigações, chegaram aos R$ 9,9 bilhões. Tudo isso fez a cooperativa alcançar o resultado de R$ 160,36 milhões.



Relatório Anual de 2023 disponível no link

Retrospectiva de 2023 disponível no link.