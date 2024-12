Sicredi é reconhecido em premiação global de inovação aberta

O Sicredi, instituição financeira cooperativa presente em todo país e com mais de 8,5 milhões de associados, está no ranking das 100 empresas no mundo premiadas pelo Corporate Startup Stars Award (CSS) 2024. A premiação, que reconhece as melhores práticas e modelos de inovação corporativa, foi realizada em Paris, na França, no dia 4 de dezembro.

Criado em 2016, o reconhecimento é uma iniciativa da Startup Europe Partnership, vinculada à Comissão Europeia, em colaboração com a Mind the Bridge – uma plataforma global de inovação aberta -, e a Câmara de Comércio Internacional (ICC). Seu propósito é promover a integração entre empresas e startups em todo o mundo, ao celebrar casos de sucesso e modelos exemplares de empreendimentos, além de compartilhar práticas inspiradoras em termos de inovação aberta.

A premiação visa impulsionar um ciclo positivo de inovação, em que cada parceria fortalece o ecossistema global e gera benefícios, e valorizar empresas pioneiras na colaboração com startups, reconhecendo abordagens estratégicas como venture client, capital de risco corporativo (CVC), programas de intraempreendedorismo, aceleradoras e iniciativas de construção de negócios corporativos. Das empresas premiadas em 2024, que representam 30 países, 55% são originárias da Europa, 21% da Ásia, 12% da América do Norte, 5% da América Latina, 3% da África e dos Emirados Árabes Unidos, e 1% da Austrália.

A inovação foi e permanece sendo um pilar fundamental para o Sicredi desde a sua criação, pioneira no modelo de cooperativismo de crédito no Brasil. Ela está presente em todo o sistema, composto por cinco centrais e 103 cooperativas que, por meio da proximidade, desenvolvem iniciativas adaptadas às necessidades dos associados e demandas específicas das economias locais. Para além da evolução digital, a estratégia abrange, primeiramente, o foco nas pessoas e processos estabelecidos para potencializar a capacidade de inovar, e esse reconhecimento reforça o compromisso com soluções cada vez mais eficientes para pessoas e negócios.