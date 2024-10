Sicredi é primeira instituição financeira a operar Programa Pró-Trator em SP

Parceiro dos produtores rurais há mais de um século e credenciado junto ao Fundo de Expansão do Agronegócio Paulista (FEAP), o Sicredi é a primeira instituição financeira do Brasil a operar o programa Pró-Trator, lançado em maio de 2024 pelo Governo do Estado de São Paulo. Com a previsão de liberação de R$ 60 milhões em subsídios apenas para 2024, o programa da Secretaria de Agricultura e Abastecimento tem como objetivo apoiar pequenos e médios produtores na modernização de suas operações, por meio do financiamento da aquisição de tratores e implementos agrícolas.

Desde sua adesão, a instituição financeira cooperativa já contabilizou 56 operações contratadas, totalizando R$ 10,1 milhões em financiamentos de junho a setembro deste ano no estado de São Paulo. Para o gerente de Desenvolvimento de Negócios da Central Sicredi PR/SP/RJ, Gilson Nogueira Farias, essa liderança e dedicação ao crescimento do agronegócio estão alinhadas com as soluções financeiras que favorecem a modernização e a competitividade no campo. “Nosso compromisso é oferecer aos associados o suporte necessário para aprimorar suas operações e aumentar a produtividade. Acreditamos que, ao facilitar o acesso a recursos, estamos capacitando pequenos e médios produtores a enfrentar os desafios com mais confiança e inovação”, destaca Gilson.

Apoio que faz a diferença

Os benefícios gerados pelo Sicredi no campo são amplamente reconhecidos pelos associados Cesar Natal Fadel, de 51 anos, e seu filho Matheus Felipe Fadel, de 23. Produtores rurais em Conchal, no interior de São Paulo, eles enfrentam não apenas a responsabilidade de manter o legado das gerações anteriores, mas também os desafios comuns do setor: a desuniformidade do nascimento da soja e o comprometimento da produtividade. Para lidar com essas questões, pai e filho decidiram investir em uma plantadeira capaz de otimizar a distribuição das sementes e, consequentemente, melhorar os resultados da colheita. Com o apoio do Sicredi, eles foram os primeiros a receber o financiamento do Pró-Trator para a aquisição do implemento agrícola.

“Fomos atrás de uma plantadeira com toda tecnologia necessária para superarmos as dificuldades, levando em consideração o tipo do nosso solo e o declive de nossos talhões”, detalha Cesar. Com o financiamento obtido pelo programa, eles conseguiram investir em uma plantadeira Stara, conhecida por sua eficiência em uma variedade de condições de solo. “A aquisição de máquinas agrícolas tem se tornado cada vez mais difícil, especialmente devido às altas taxas de juros. O Pró-Trator nos deu a chance de obter um desconto considerável, facilitando a compra da máquina ideal para a nossa realidade”, complementa o produtor rural.

De olho no futuro

A busca pela modernização no campo é uma constante para os agricultores que desejam se destacar em um setor cada vez mais competitivo. Com o olhar voltado para os desafios e as oportunidades, o gerente de Negócios Agro da Sicredi Dexis, Everton Oliveira, dedica-se a estreitar laços com os associados. “Estamos sempre próximos dos produtores rurais para compreender suas necessidades e oferecer soluções personalizadas. Nossa prioridade é ajudar os associados a enfrentar os obstáculos do setor, fornecendo não apenas recursos financeiros, mas também orientações práticas que façam a diferença em suas operações e resultados”, explica Everton.

Para os associados que estão do outro lado, o atendimento próximo e eficiente se torna fundamental em todas as etapas de solicitação de crédito. “Nada disso seria possível sem os serviços prestados pelos colaboradores da Sicredi Dexis. Eles pacientemente nos explicaram e orientaram durante todo o processo, desde a documentação até a obtenção do crédito, sempre com transparência e agilidade”, compartilha Matheus.

Na visão de Cesar e Matheus, o legado da família é sustentado com parcerias e apoios que permitem a preservação das boas práticas. “Nossa história na agricultura é geracional, e nem sei dizer qual foi o primeiro agricultor da nossa família. Hoje, tenho meus dois filhos comigo, e tento passar a eles todo o conhecimento que meu falecido pai me deixou, para que, da mesma forma, eles possam fazer isso futuramente. Claro que isso é feito com a intenção de aperfeiçoar e melhorar ainda mais essas práticas, incorporando a tecnologia que os tempos modernos nos proporcionam”, finaliza Cesar.