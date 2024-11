Sicredi disponibiliza crédito do BNDES diretamente pelo aplicativo

O Sicredi, instituição financeira com mais de 8,5 milhões de associados, inicia neste dia 5 de novembro de forma pioneira a operação do BNDES Crédito Digital. Essa novidade, desenvolvida pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, permite que contratação de crédito seja acessada pelo empreendedor diretamente no aplicativo do Sicredi, eliminando a necessidade de comparecimento presencial em uma agência. A instituição é a primeira no país a disponibilizar essa funcionalidade, marcando um avanço no acesso digital ao crédito para micro e pequenas empresas.

O BNDES Crédito Digital oferece até R$ 300 mil por transação, com carência de até 12. Estão elegíveis à linha de crédito empresas com faturamento anual até R$ 4,8 milhões. É a primeira vez que uma solução do BNDES está disponível diretamente no aplicativo da instituição financeira de relacionamento do empreendedor.

“É de grande significado para nós estarmos junto do BNDES nesse lançamento, pois, além de reforçar a parceria que temos, proporciona uma facilidade muito importante aos nossos associados. A autocontratação gera muita agilidade para o atendimento da necessidade do empreendedor com liberação do recurso no mesmo dia, sem necessidade de deslocamento à agência”, destaca o diretor executivo de Negócios, Crédito e Produtos do Sicredi, Gustavo Freitas.

O objetivo do BNDES é que os recursos sejam utilizados como investimentos em empreendimentos, infraestrutura, produção e aquisição de máquinas, software, capital de giro, exportações de bens e serviços nacionais, entre outros.

“O apoio aos pequenos negócios e aos empreendedores individuais, por meio de bancos parceiros, agências de fomento, bancos cooperativos, cooperativas de crédito e outras instituições financeiras credenciadas, tem dado excelentes resultados. Impulsionar as micro e pequenas empresas, com crédito acessível, é uma das prioridades do governo Lula e o BNDES é agente fundamental dessa política pública”, afirmou o presidente Aloizio Mercadante.